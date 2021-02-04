Девять важных действий, которые может сделать каждый, чтобы снизить вероятность заболеть раком

Источник материала: Tut.by

Медики и ученые пока не нашли способ, который со 100% точностью защитит от рака. Но профилактика онкологических заболеваний есть. Во Всемирный день борьбы против рака HEALTH.TUT.BY узнал у врача-онколога, как предотвратить и не пропустить появление рака.



Дмитрий Сушко Онколог -хирург первой категории медцентра «Эллар», УЗ «Минский городской онкологический диспансер» -хирург первой категории медцентра «Эллар», УЗ «Минский городской онкологический диспансер»

— Злокачественные опухоли появляются из-за возникновения мутации, проще говоря, поломки генетического аппарата в ДНК клетки организма. Если с этим не справляются защитные механизмы иммунитета, эта поломка передается по наследству при ее делении, так возникает опухоль. Чаще всех делятся эпителиальные клетки кожи, слизистых, выстилающие внутренние полые органы и находящиеся в железистых органах. По этой причине поражаются данной болезнью чаще всего такие органы, как кожа, легкие, молочная железа, желудок, толстый кишечник, женские половые органы. Принято считать, что группой риска являются люди старше 50 лет, однако в последние годы происходит «омоложение» злокачественных заболеваний и они встречаются все чаще в более молодом возрасте — даже в 20−30 лет.

Рак можно предотвратить?

По оценкам экспертов ВОЗ, по меньшей мере, одна треть всех случаев заболевания раком предотвратима. Вот что можно предпринять каждому.

Откажитесь наконец от курения. Не употребляйте никаких видов табачной продукции. Сделайте свой дом свободным от курения и старайтесь содействовать созданию бездымной среды на рабочем месте, чтобы не подвергать риску и окружающих. Это касается профилактики не только рака легкого, но также и полости рта, пищевода, желудка, мочевого пузыря и др. Исключив курение, можно уменьшить заболеваемость раком на 20−25%. При этом рак легкого в 70% случаев может быть обусловлен именно этой пагубной привычкой.

Не употребляйте никаких видов табачной продукции. Сделайте свой дом свободным от курения и старайтесь содействовать созданию бездымной среды на рабочем месте, чтобы не подвергать риску и окружающих. Это касается профилактики не только рака легкого, но также и полости рта, пищевода, желудка, мочевого пузыря и др. Исключив курение, можно уменьшить заболеваемость раком на 20−25%. При этом рак легкого в 70% случаев может быть обусловлен именно этой пагубной привычкой. Ограничьте употребление алкоголя . Особенно некачественного дешевого спиртного. Помните о мере и о том, что алкоголь может провоцировать развитие таких онкозаболеваний, как рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, ободочной и прямой кишки и молочной железы.

. Особенно некачественного дешевого спиртного. Помните о мере и о том, что алкоголь может провоцировать развитие таких онкозаболеваний, как рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, ободочной и прямой кишки и молочной железы. Поддерживайте здоровую массу тела. Для этого важно быть физически активным в повседневной жизни и ограничить количество времени, которое вы проводите сидя. Отличным бонусом будут регулярные — несколько раз в неделю — физические упражнения, которые вам нравятся. В первую очередь лишний вес — это вопрос вашего здоровья, а не внешнего вида.

Для этого важно быть физически активным в повседневной жизни и ограничить количество времени, которое вы проводите сидя. Отличным бонусом будут регулярные — несколько раз в неделю — физические упражнения, которые вам нравятся. В первую очередь лишний вес — это вопрос вашего здоровья, а не внешнего вида. Соблюдайте здоровый рацион. Употребляйте в пищу большое количество цельных злаков, зернобобовых, овощей и фруктов. Ограничьте употребление высококалорийных продуктов (с высоким содержанием сахара или жира), избегайте подслащенных напитков и мясной продукции, подвергнутой технологической обработке. При выборе продуктов не забывайте хотя бы иногда смотреть на этикетки, чтобы проверить, сколько в продуктах сахара и соли.

Употребляйте в пищу большое количество цельных злаков, зернобобовых, овощей и фруктов. Ограничьте употребление высококалорийных продуктов (с высоким содержанием сахара или жира), избегайте подслащенных напитков и мясной продукции, подвергнутой технологической обработке. При выборе продуктов не забывайте хотя бы иногда смотреть на этикетки, чтобы проверить, сколько в продуктах сахара и соли. Избегайте чрезмерного воздействия солнечных лучей. И тем более не устраивайте длительных «солнечных ванн» для детей. Регулярно используйте средства защиты от солнца (и особенно на отдыхе в жарких странах — уровень SPF 30−50%). Летом носите свободную светлую хлопчатобумажную одежду, головные уборы с козырьком, загорайте до 11.00 и после 17.00. Не пользуйтесь соляриями.

И тем более не устраивайте длительных «солнечных ванн» для детей. Регулярно используйте средства защиты от солнца (и особенно на отдыхе в жарких странах — уровень SPF 30−50%). Летом носите свободную светлую хлопчатобумажную одежду, головные уборы с козырьком, загорайте до 11.00 и после 17.00. Не пользуйтесь соляриями. Защищайте себя от воздействия вызывающих рак веществ на работе. Если вы работаете с потенциально небезопасными веществами — не пренебрегайте правилами по охране и гигиене труда. Избегайте необоснованного воздействия радиации.

Если вы работаете с потенциально небезопасными веществами — не пренебрегайте правилами по охране и гигиене труда. Избегайте необоснованного воздействия радиации. Ведите регулярную половую жизнь с постоянным партнером . Если партнер не постоянный — не забывайте про безопасный защищенный секс.

. Если партнер не постоянный — не забывайте про безопасный защищенный секс. Вакцинация. Позаботьтесь о том, чтобы ваши дети прошли вакцинацию против гепатита В (для новорожденных), вируса папилломы человека (для девочек).

Позаботьтесь о том, чтобы ваши дети прошли вакцинацию против гепатита В (для новорожденных), вируса папилломы человека (для девочек). Женщинам нужно регулярно ходить к гинекологу с момента начала половой жизни. Снижает риск развития рака для женщин рождение первенца до 30 лет, кормление ребенка грудью. Рекомендуется ограничить использование гормонозаместительной терапии без медицинских показаний.

Можно ли самому заметить онкопроцесс?

На самом деле, надо постоянно следить за своим здоровьем. Каждый вид рака может сопровождаться определенными симптомами, но если обобщить, то важно не игнорировать следующие:

изменение вида родинок : быстрое увеличение размера, цвета, появление зуда, боли, кровоточивости, при повреждении родинки могут не заживать несколько недель, могут появляться новые;

: быстрое увеличение размера, цвета, появление зуда, боли, кровоточивости, при повреждении родинки могут не заживать несколько недель, могут появляться новые; появление необоснованного кашля и охриплости, не проходящего после лечения — особенно если вы заядлый курильщик более 20 лет, наличие крови в мокроте;

необъяснимая припухлость, опухолевидное образование в любой части тела;

увеличение лимфоузлов, не связанное с воспалительными заболеваниями, переохлаждением (как правило, они не уменьшаются даже при лечении более месяца);

изменение мочеиспускания, его учащение, затруднение;

тошнота, рвота, изжога, запоры, диарея, изменение внешнего вида кала, появление слизи, кровянистых выделений, болевые ощущения при дефекации;

необъяснимая потеря веса;

необъяснимые боли, которые не проходят на протяжении более трех месяцев;

язвы, которые не заживают;

чувство инородного тела в горле, за грудиной, боли при глотании, тяжесть в животе;

патологические выделения из половых путей, сосков.

Как вовремя обнаружить рак?

Практически все злокачественные опухоли, выявленные на ранних стадиях, излечимы. При этом доказано, что злокачественные новообразования появляются на фоне уже имеющихся предопухолевых заболеваний и состояний. Поэтому так важно не заниматься самолечением, а своевременно обращаться к врачу, чтобы не пропустить и не запустить онкопроцесс, который самостоятельно можно принять за что угодно.

В Беларуси для выявления злокачественных новообразований выполняется скрининговые обследования. Вот какие и в каких группах риска:

рак шейки матки. Женщинам мазок на приеме берет гинеколог с момента начала их половой жизни. Посещать врача нужно не реже раза в год (а лучше — раз в шесть месяцев).

рак толстого кишечника. После 50 лет раз в пять лет необходимо выполнение тотальной колоноскопии при отсутствии патологии, в дополнение используется анализ кала на скрытую кровь (при наличии патологии возможны другие исследования). Если в анамнезе у родственников был рак кишечника, необходимо выполнять обследование начиная с 40 лет.

рак предстательной железы. Начиная с 50 лет мужчинам необходимо сдавать анализ крови на ПСА в сочетании с пальпацией простаты. При необходимости выполняется трансректальное ультразвуковое исследование с биопсией. При наличии рака у родственников начинать стоит с 40 лет.

рак молочной железы . После 50 лет выполнение маммографии каждые два года. При наличии данного вида рака у близких родственников УЗИ следует выполнять с 30 лет хотя бы раз в 2 года, но лучше чаще (при необходимости выполнение МРТ молочной железы, так как маммография в молодом возрасте мало информативна), также возможно определение предрасположенности путем определения мутаций. Здесь важно регулярное ежемесячное самообследование.

Но это не значит, что проверять здоровье нужно, например, только конкретно по этим направлениям. Есть профилактические осмотры, которые необходимо проходить не реже одного раза в два года: регулярно сдавать общий и биохимический анализы крови, анализ мочи, выполнять УЗИ внутренних органов, флюорографию или рентген обследование органов грудной клетки. Для уточнения результатов обследования нужно обращаться к лечащему врачу.