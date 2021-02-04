Главное в четверг. ЕС не признает ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями, петицию в защиту бчб-флага подписали 89 тысяч человек

Источник материала: Onliner Продолжаем рассказывать о политической жизни в нашей стране. Сегодня стало известно, что ОМОН и ГУБОПиК не признают террористическими организациями — об этом заявил глава миссии Евросоюза Дирк Шубель. Кроме того, в Беларуси продолжаются суды и вынесение приговоров по уголовным статьям, заведенным после протестов, а петицию в защиту бчб-флага подписало более 89 тысяч человек. Обо всем этом рассказываем ниже.

ОМОН и ГУБОПиК не признают террористическими организациями

По словам главы миссии Евросоюза Дирка Шубеля, правила Евросоюза не позволяют включать государственные организации в список террористов. Об этом он заявил в интервью журналистам «БелаПАН». Он напомнил, что Евросоюз ввел санкции в отношении руководителей отрядов ОМОНа, а также офицеров и командиров других структур, причастных к жесткому подавлению протестов в Беларуси.

Также Шубель отметил, что «от Минска до сих пор не было „никакой положительной реакции“ на призывы представителей ЕС начать в стране общенациональный диалог с широкой общественностью, в том числе с противниками власти».

— Вместе с нашими многочисленными международными партнерами мы готовы содействовать открытому, свободному и справедливому политическому процессу, ведущему к заслуживающим доверия, прозрачным и инклюзивным выборам, — подчеркнул он. — Можно сколько угодно обвинять иностранных «кукловодов», увлекаться теориями заговора, преследовать жертв преступлений и переключать внимание с причины на следствие — от этого реальность не меняется. Только открытый и справедливый политический процесс обеспечит устойчивое урегулирование нынешнего кризиса.

Глава представительства ЕС также сообщил, что до сих пор не было реакции и на просьбу дать европейским дипломатам доступ в учреждения лишения свободы, в том числе чтобы посетить блогера Игоря Лосика, который держал голодовку протеста более 40 дней.

— Мы официально и неофициально запрашивали доступ в места содержания под стражей и пенитенциарные учреждения на фоне сообщений о бесчеловечном или ненадлежащем обращении с заключенными и задержанными, — сказал Шубель. — Положительного ответа не последовало, но мы продолжим делать все возможное для освобождения сотен белорусов, лишенных свободы по политическим мотивам, и тех, чьи права на гуманное обращение и справедливое судебное разбирательство нарушаются.





Сегодня еще три человека получили по три года лишения свободы

Лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна» сообщает, что сегодня три человека получили по три года лишения свободы. Речь идет об уголовных делах, заведенных после протестов.

Итак, «Вясна» сообщает о десантнике Руслане Акостке из Солигорска, который пронес через город бчб-флаг. Столько же получил Алексей Губич из Гомеля. Парня обвинили в том, что он ударил по ноге милиционера Шаповалова, а тот упал.

Также в Витебске на три года осудили мужчину по имени Артем Исаков. Сообщается, что он распылил газ в сторону силовиков.

Петицию в защиту бчб-флага подписали 89 тысяч человек

Петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским подписали 89 тысяч человек. Напомним, она была размещена на сайте Petitions.by 29 января 2021 года.

В описании петиции также отмечается, что «в Кодексе РБ „О культуре“ (п. 2. ст. 69), содержание геральдических объектов относится к нематериальным культурным ценностям. Бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности».





(будет дополнено)