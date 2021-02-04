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Минчанин пытался провезти в Украину приборы наблюдения для танков

04.02.2021 14:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин пытался ввезти товары военного назначения из Беларуси в Украину. Груз удалось перехватить в ночь с 3 на 4 февраля в пункте пропуска «Новые Яриловичи» в Черниговской области. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.


Скриншот из видео

12 приборов наблюдения командира танка пограничники нашли во время проверки микроавтобуса «Фольксваген», которым управлял 41-летний житель Минска. Оценив риски, сотрудники пограничной службы начали тщательную проверку транспортного средства.

Выяснилось, что товар военного назначения белорус перевозил, сделав в багажном отделении машины двойное дно и прикрыв большим количеством груза, разрешенного к перевозке.

Обстоятельства правонарушения выясняются, решается вопрос о досудебном расследования по статье 333 Уголовного кодекса Украины «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю». По этой статье может грозить штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение (лишение) свободы на срок до трех лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Военную контрабанду он вез в машине с двойным дном.
 
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