Развод спустя три недели и скандалы с родными Фриске на всю страну. Вспоминаем громкие романы Дмитрия Шепелева

Источник материала: Tut.by

Вчера стало известно: телеведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова вскоре станут родителями. И по совместительству — многодетной семьей: пара вместе растит детей от своих предыдущих браков — сына Платона и дочь Ладу.

В честь столь радостного события обычно молчаливый (особенно в том, что касается личной жизни) Шепелев стал охотно раздавать интервью и рассказывать, насколько он теперь счастлив. Мы, в свою очередь, решили вспомнить, как жил Дмитрий до знакомства с Екатериной и с кем крутил романы. Спойлер: красавчика-телеведущего вряд ли можно назвать Дон Жуаном.

Анна Старцева

Мало кто знает, но до громкого романа с Жанной Фриске Шепелев уже успел побывать в статусе супруга: в 2005 году он женился на своей коллеге Анне Старцевой.

С Анной Дмитрий познакомился на съемках развлекательного шоу «5×5» — очень популярной в те времена программы. Поначалу отношения молодых людей (им обоим на момент старта съемок было по 16) были сугубо рабочими, но не прошло и года, как между ними промелькнула искра — и Дмитрий решился пригласить коллегу на первое свидание. А еще через пару лет признался ей в любви в прямом эфире. И заодно сообщил телезрителям: его главное достижение на ТВ — то, что он «встретил здесь своего любимого человека».

Спустя семь лет отношений Анна и Дмитрий отправились в ЗАГС. Забегая вперед — семейное счастье было недолгим: буквально спустя три недели Шепелев уехал в Киев покорять местное телевидение.

Как позже рассказывали журналистам инсайдеры, та свадьба была скромной: тихая роспись с минимумом гостей, никаких ресторанов, тамады и странных конкурсов. Возможно, пара просто не хотела привлекать к себе лишнего внимания. А, может, их брак был лишь фикцией — по крайней мере, так утверждает сам Шепелев.

— Женился я, чтобы девочку не распределили куда подальше от Минска (она училась в Белорусском медицинском университете), — рассказывал он в одном из интервью. — Надо сказать, что перед этим мы встречались семь лет. А трехнедельный брак стал прекрасной точкой в наших долгих отношениях. Через три недели я собрал вещи и ушел.

Правда, в другом интервью телеведущий озвучивал несколько иную версию.

— Это была невероятная любовь, хотя надо признать, что головы мы все-таки не теряли и параллельно оба учились: я — на факультете журналистики БГУ, она — в медицинском… Сыграли свадьбу, но счастливая семейная жизнь продлилась в общей сложности… недели три. Больше мы не выдержали.

Как было на самом деле, сказать сложно: в отличие от Дмитрия, Анна расставание никак не комментировала. Достоверно известно лишь, что она действительно закончила медицинский и предпочла врачебное дело, а также педагогику карьере на телевидении. А спустя несколько лет после развода с первым супругом вновь вышла замуж — за бизнесмена Юрия Таболина, родила ему двоих детей и до сих пор счастлива в браке с ним.

Жанна Фриске

В роман Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева до последнего не верили даже преданные поклонники певицы и телеведущего. В сети была масса предположений, что же происходит на самом деле: от «пиар-ход для раскрутки шоу на «Первом» — того самого, на съемках которого пара познакомилась, до «прикрытие нетрадиционной сексуальной ориентации Шепелева. Впрочем, когда Жанна появилась на публике с округлившимся животиком, сомнения большинства все же отпали.

В апреле 2013 года Шепелев и Фриске стали родителями: на свет появился их сын Платон. И хотя беременность, по признаниям самой Жанны, была для нее желанной, но все же не запланированной, пара была очевидно довольна своим новым статусом.

К сожалению, вскоре у Жанны диагностировали неоперабельную злокачественную опухоль мозга. На протяжении двух лет певица боролась за свою жизнь, в том числе при помощи экспериментального лечения. Однако чуда, увы, не произошло: в июне 2015 года Жанны не стало.

Что происходило с Дмитрием Шепелевым после смерти гражданской супруги вы, скорее всего, уже в курсе. Даже если совсем не интересовались его личной жизнью: разборки телеведущего и семьи покойной слишком активно обсуждались во всех СМИ. И, похоже, тот конфликт до сих пор не исчерпан: близкие певицы по-прежнему продолжают выступать в прессе, утверждая, что Дмитрий — плохой отец и прячет от них сына Жанны. О том же говорит и крестная мама Платона Ольга Орлова.

— Конечно, это несправедливо, что я не могу видеть своего крестника. Не понимаю, что плохого могу сделать ребенку? Я пишу смс, но никто не отвечает. Пока жду, — комментировала ситуацию она.

Сам Шепелев в ответ предпочитает хранить молчание. И прерывает его лишь в том случае, если обвинения и действия его экс-родственников выходят за пределы разумного (как, например, в этой истории с нападением).

Екатерина Тулупова

Через несколько лет после смерти Жанны Дмитрий начал встречаться с дизайнером Екатериной Тулуповой. Как утверждает телеведущий, познакомились они абсолютно случайно: их дети ходили в один детский сад.

— Это официальная история знакомства и правдивая. Есть еще неофициальная и очень смешная. После того, как мы официально познакомились в детском саду, я сижу в Tinder, листаю фотки. Там мои реальные фотки. И те девушки, с которыми мы совпали, обычно писали мне: «Ты не о***л чужие фотки ставить? Кто ты, урод? Зачем?». И как-то мы совпали с Катей, это было как будто второе знакомство в этой социальной сети, — рассказал он журналистам.

Новой избраннице телеведущего 37 лет. По образованию она — дизайнер интерьеров, хотя училась и журналистике (правда, с этой профессией у Екатерины не сложилось).

Как и Дмитрий, Екатерина уже была в браке: 13 лет она прожила с инвестиционным банкиром Дмитрием Кленовым. От первого брака у девушки есть дочь Лада — ровесница Платона Шепелева. Что послужило причиной расставания после стольких лет отношений, неизвестно: бывший супруг Екатерины — человек не слишком публичный (как, впрочем, и она сама), и комментариев на эту тему не давал.

Сейчас Шепелев и Тулупова готовятся стать родителями. Радостную новость они успели сообщить не только поклонникам, но и собственным детям.

— Мы действовали очень аккуратно, потому что понимали, что едва ли найдется счастливый ребенок, который скажет: «Да, конечно, очень хочу брата или сестру! Не могу дождаться, когда он будет рыться в моих вещах, реветь по ночам и не даст нам с папой покататься на сноуборде», — рассказывает о том, как проходил разговор с малышами, Дмитрий. — Конечно, когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: «Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо». Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появление младенца как новое приключение.