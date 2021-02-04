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Водитель в Бобруйске предъявил инспектору ГАИ паспорт «гражданина СССР», выданный… в 2019 году

04.02.2021 14:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 30-летний водитель предъявил инспектору ГАИ паспорт гражданина СССР. Он уверял, что документ действителен «на территории советского пространства». Датой выдачи в паспорте стояло 3 мая 2019 года. Экспертиза показала, что паспорт — фальшивка, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.


Фото: Reuters

По данным экспертов, сотрудник ГАИ в Бобруйске, составляя административный протокол на водителя, попросил его предъявить документ, удостоверяющий личность. Тот предъявил паспорт гражданина СССР, в котором было указано, что он выдан Главным Управлением паспортного стола СССР г. Москва 3 мая 2019 года. И несмотря на то, что страны Советский Союз не существует уже почти 30 лет, владелец паспорта настаивал на том, что его документ имеет юридическую силу на «территории советского пространства».

Паспорт у мужчины изъяли и отправили на экспертизу. Там определили, что это подделка, но высокого качества. Печатные тексты, обозначения серийного номера в изъятом бланке паспорта были напечатаны на капельно-струйном принтере.

 
 
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Мужчина уверял, что документ действителен «на территории советского пространства».
 
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