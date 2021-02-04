|
Водитель в Бобруйске предъявил инспектору ГАИ паспорт «гражданина СССР», выданный… в 2019 году
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске 30-летний водитель предъявил инспектору ГАИ паспорт гражданина СССР. Он уверял, что документ действителен «на территории советского пространства». Датой выдачи в паспорте стояло 3 мая 2019 года. Экспертиза показала, что паспорт — фальшивка,
По данным экспертов, сотрудник ГАИ в Бобруйске, составляя административный протокол на водителя, попросил его предъявить документ, удостоверяющий личность. Тот предъявил паспорт гражданина СССР, в котором было указано, что он выдан Главным Управлением паспортного стола СССР г. Москва 3 мая 2019 года. И несмотря на то, что страны Советский Союз не существует уже почти 30 лет, владелец паспорта настаивал на том, что его документ имеет юридическую силу на «территории советского пространства».
Паспорт у мужчины изъяли и отправили на экспертизу. Там определили, что это подделка, но высокого качества. Печатные тексты, обозначения серийного номера в изъятом бланке паспорта были напечатаны на капельно-струйном принтере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина уверял, что документ действителен «на территории советского пространства».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)