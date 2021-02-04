Снегопад и более 20 мелких аварий: движение транспорта в столице серьезно затруднено

Источник материала: Tut.by

Снегопад и мелкие аварии затруднили движение в столице днем 4 февраля. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас в Минске нетипичные для этого времени заторы, которые оцениваются в 7 баллов.





Движение затруднено на нескольких участках МКАД, в центре столицы, на проспекте Независимости, улице Притыцкого и других. По данным сервиса, в Минске произошло более двух десятков мелких аварий.

Напомним, на 4 февраля синоптики объявляли оранжевый уровень опасности.