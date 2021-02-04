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Снегопад и более 20 мелких аварий: движение транспорта в столице серьезно затруднено

04.02.2021 14:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Снегопад и мелкие аварии затруднили движение в столице днем 4 февраля. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас в Минске нетипичные для этого времени заторы, которые оцениваются в 7 баллов.


Движение затруднено на нескольких участках МКАД, в центре столицы, на проспекте Независимости, улице Притыцкого и других. По данным сервиса, в Минске произошло более двух десятков мелких аварий.

Напомним, на 4 февраля синоптики объявляли оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, на 4 февраля синоптики объявляли оранжевый уровень опасности.
 
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