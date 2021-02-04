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Из Беларуси в Украину пытались провезти приборы для танков

04.02.2021 14:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В пункте пропуска “Новые Яриловичи” обнаружили 12 приборов наблюдения для танков, сообщила пресс-служба Государственной таможни Украины.

«4 февраля в зону таможенного контроля пункта пропуска „Новые Яриловичи“ в направлении въезда в Украину заехал автомобиль, перевозивший пластиковые трубы и топливные баки. Во время таможенно-пограничного досмотра в грузовом отсеке под пластиковыми трубами было обнаружено 12 оптических приборов военного назначения для танков”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что приборы были покрыты древесноволокнистыми и картонными листами. Доступ к ним стал возможным только после полной выгрузки товаров, передает УНН.

“Возможно совершение преступления по ст.333 УК. Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, что наказывается штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Военные приборы изъяты следственными органами”, — добавили в таможне.

 
 
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В пункте пропуска “Новые Яриловичи” обнаружили 12 приборов наблюдения для танков, сообщила пресс-служба Государственной таможни Украины.
 
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