Источник материала: Хартия'97

Белорусы постят в соцсетях бело-красно-белые фото 4.02.2021, 14:20

Фото: @veronika_totemka

Новый смелый флешмоб.

Что делают белорусы, когда власти стараются их напугать — объявляют о планах запретить БЧБ-флаг и заводить за его распространение уголовки? Ага, белорусы делают все наоборот и становятся еще смелее. Несколько дней назад гимнастка Мелитина Станюта запустила #бчбчеллендж, чтобы узнать, вдруг еще что-нибудь признают экстремистским. Теперь белорусы массово публикуют в соцсетях свои БЧБ-луки и истории сопротивления. The Village Беларусь собрал самые веселые и интересные посты, которые появились в соцсетях под БЧБ-хештэгом.

Гимнастка Мелитина Станюта:

«С флагом все понятно… а вот, например, с таким выбором цвета в снежную погоду? Вчера одна подписчица прислала видео, где она в красном наряде на фоне белого снега. Сказала, что у меня подсмотрела