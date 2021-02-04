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Белорусы постят в соцсетях бело-красно-белые фото
Источник материала: Хартия'97
Белорусы постят в соцсетях бело-красно-белые фото
Новый смелый флешмоб.
Что делают белорусы, когда власти стараются их напугать — объявляют о планах запретить БЧБ-флаг и заводить за его распространение уголовки? Ага, белорусы делают все наоборот и становятся еще смелее. Несколько дней назад гимнастка Мелитина Станюта запустила #бчбчеллендж, чтобы узнать, вдруг еще что-нибудь признают экстремистским. Теперь белорусы массово публикуют в соцсетях свои БЧБ-луки и истории сопротивления.
Гимнастка Мелитина Станюта:
«С флагом все понятно… а вот, например, с таким выбором цвета в снежную погоду? Вчера одна подписчица прислала видео, где она в красном наряде на фоне белого снега. Сказала, что у меня подсмотрела
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Новый смелый флешмоб.
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