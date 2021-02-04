Источник материала: Хартия'97

Найдены редкие золотые монеты византийского императора 4.02.2021, 13:58

Их нашли на руинах древнего болгарского города.

Три редких золотых солида XI века археологи обнаружили на раскопках города Альмуса, который расположен в современном болгарском городе Лом, пишет «Вокруг света» .

Монеты относятся к периоду правления византийского императора Михаила VII (1071 – 1078 гг. н. э.).

Во время его властвования все бывшие территории Болгарской империи к югу от реки Дунай были частью Византии.

По словам исследователей, монеты отчеканили после битвы при Манцикерте в августе 1071 года, в ходе которой турки-сельджуки разбили византийцев.

В результате их сокрушительного поражения генерал Роман IV Диоген, исполнявший обязанности императора, был взят в плен.

Его место занял Михаил VII из династии Дуки, который до 1071 года был соправителем Византийской империи.





Поражение в битве при Манцикерте ознаменовало глубокий кризис Византийской империи.

А император Михаил VII получил прозвище Парапинакес, что по-гречески означает «минус четверть». Так народ отреагировал на девальвацию византийских монет, которой было отмечено правление императора. Его свергли в результате восстания 1078 года.

Михаилу пришлось стать монахом. Впоследствии он дослужился до сана епископа города Эфеса.

В 1960-е на раскопках Альмуса нашли более 5000 византийских бронзовых монет

Ведущий археолог Валерий Стоичков, давний исследователь Альмуса, полагает, что найденные золотые монеты хранились в тканевом мешочке. Об этом свидетельствует их характерная окраска.

Клад, возможно, спрятал кто-то из горожан на «черный день». Жить в Альмусе в те времена было опасно. Недруги постоянно угрожали городу вторжениями.





Эти три золотых солида, по оценкам экспертов, были равноценны 900 византийским бронзовым монетам.

Монеты – не первый клад, который находили на раскопках Альмуса. В 1960-е археологи обнаружили там более 5000 византийских бронзовых монет XI-XII веков.

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