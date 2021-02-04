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Новый слив документов МВД: Кубраков требует от судей нарушать закон

04.02.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Новый слив документов МВД: Кубраков требует от судей нарушать закон

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  • 4.02.2021, 13:49
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Новый слив документов МВД: Кубраков требует от судей нарушать закон
Иван Кубраков
Фото: БелТА

Еще одно должностное преступление лукашенковского министра.

Инициатива BYPOL получила свидетельства вмешательства Министерства внутренних дел в деятельность судебной власти.

Ведомство подготовило документ, адресованный Государственному секретариату Совета безопасности, с просьбой повлиять на решения, выносимые судами Минской области. МВД не устраивала тенденция присуждать по статье 23.34 КоАП штрафы вместо суток ареста. Подписал документ новый министр внутренних дел Иван Кубраков.

«Судами г.Минска более активно применяется в качестве наказания такая мера, как административный арест в среднем от 10 до 20 суток, менее активно — штраф в среднем от 30 до 50 б.в., что в целом способствует принципу соразмерности наказания уровню совершенного гражданином проступка.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях по ст. 23.34 КоАП судами Минской области (г. Жодино, Червень, Слуцк, Березино и т.д.) отмечается обратная тенденция, т.е. данными судами наиболее часто к правонарушителям применяется штраф в размере от 5 до 15 б.в., менее активно применяется административный арест в среднем от 4 до 6 суток, что не в полной мере соответствует принципу неотвратимости наказания.

Подобная практика, по мнению ГУВД Мингорисполкома, ведет к формированию чувства безнаказанности и не способствует снижению протестной активности.

На основании изложенного, прошу оказать содействие в обеспечении принципов соразмерности наказания относительно совершенным противоправным деяниям».

Указанную инициативу МВД предсказуемо поддержал и действующий Генеральный прокурор Швед А.И., передает BYPOL. До всех прокуроров доведено его распоряжение о неукоснительном опротестовании всех судебных постановлений о наложении штрафов по ст.23.34 КоАП. Предписано, при любых обстоятельствах добиваться назначения за такие «правонарушения» административного ареста.


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Теги: Минск
 
 
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Еще одно должностное преступление лукашенковского министра.
 
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