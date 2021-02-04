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Белорусский рубль дешевеет без остановки

04.02.2021 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость валютной корзины выросла ещё на 0,10% до максимума за пять(!) месяцев. Белорусский рубль дешевеет к корзине валют уже восьмой раз подряд.

С начала месяца значение валютной корзины выросло уже на 0,58%, это значительно больше, чем по итогам января, когда оно выросло лишь на 0,03%.

Курс доллара опустился всего на 0,0040 BYN до 2,6364 BYN/USD. Напомним, что за предыдущие девять торговых сессий доллар подскочил на 0,1032 BYN до максимума за три месяца.

Объём торгов долларом сегодня на бирже вырос до $65,3 млн — максимума за месяц.

Курс евро упал сразу на 0,0125 BYN до 3,1639 BYN/EUR и оказался на минимуме за 8 дней. Европейская валюта за предшествующие девять торгов успела подорожать на 0,0965 BYN.

Объём торгов евро подскочил до 22,54 млн. EUR — максимума за 9,5 месяцев.

Курс российского рубля вырос сразу на 0,0153 BYN до 3,4847 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за 21 день.

Объём торгов российским рублём сегодня не рекордный — 1,536 млрд RUB, но на торгах во вторник 2 февраля он поднимался до 2,353 млрд RUB — максимума за 5,5 месяцев.

Центробанк России

На Московской бирже за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара снизился на 35 копеек до 75,7293 RUB/USD.  Средневзвешенный курс евро упал сразу на 72 копейки до 90,84 RUB/EUR.

Минфин России планирует с 5 февраля в 3 раза снизить объём покупки валюты на бирже. Это должно положительно сказаться на курсе российского рубля.

Так, с пятницы ежедневно на Мосбирже будет закупаться валюта на 2,4 млрд рублей (примерно 30 млн долларов против 90 млн ранее). Но валютный рынок находится в напряжённости из-за риска санкций в связи с делом Алексея Навального.

Снижение объема покупок валюты Минфином в феврале станет для рубля «приятным сюрпризом». Если шоков не будет, а нефть продолжит дорожать, то рубль к лету может укрепиться до 72–73 рублей за доллар.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость валютной корзины выросла ещё на 0,10% до максимума за пять(!) месяцев. Белорусский рубль дешевеет к корзине валют уже восьмой раз подряд.
 
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