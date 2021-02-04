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ЕАБР дал прогноз по инфляции и IT-сектору в Беларуси. И он не радужный

04.02.2021 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евразийский банк развития опубликовал январский макрообзор, в котором анализируется динамика развития экономик стран региона, в котором работает.

Вклад в рост цен повышения НДС

Среди прочего аналитики отметили ускорение в декабре 2020 года инфляции до 7,4 процента с 6,6 процента в ноябре.

Ключевым фактором стало увеличение темпов роста цен на продовольственные товары из-за их подорожания на мировом рынке и снижения урожая овощей в республике. Повышение тарифов на услуги связи и транспорта также внесло значимый вклад в ускорение инфляции в декабре, говорится в макрообзоре.

В ближайшие месяцы инфляция прогнозируется в диапазоне 7-8 процентов. На годовой темп роста потребительских цен продолжат влиять произошедшие в 2020 года ослабление рубля и удорожание продуктов питания.

Дополнительным инфляционным фактором станет повышение НДС на ввоз и реализацию отдельных потребительских и медицинских товаров. По расчетам экспертов, прямой вклад этих мер в инфляцию составит 0,5-0,6 процентного пункта в 2021 году.

Годовая инфляция начнет замедляться во втором полугодии из-за слабого спроса и исчерпания эффектов переноса валютного курса и продовольственных цен, считают в банке.

ВВП в 2019 году и роль IT-сектора

Также в докладе отмечается, что Белстат улучшил оценку роста белорусского ВВП в 2019 году – с 1,2 до 1,45 процента. Произошло это за счет увеличения вклада ИТ-сектора.

Он обеспечил почти половину прироста ВВП в 2019 году. Его вклад составил 0,68 процентного пункта – на 0,28 процентного пункта больше по сравнению с предыдущей оценкой.

В 2020 году рост ИТ-сектора существенно замедлился, в том числе из-за последствий напряженной обстановки в стране. Если в 2019 году он составил 12,7 процента, то в III квартале 2020 года – только 4,4 процента.

По итогам 2020 года вклад сектора в рост ВВП снизился до 0,4 процентного пункта.

При сохранении динамики ИТ-сектора в 2021 году на уровне второй половины 2020 года экономика Беларуси потеряет еще 0,2-0,3 процентного пункта потенциального роста, полагают в банке.
 
 
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Евразийский банк развития опубликовал январский макрообзор, в котором анализируется динамика развития экономик стран региона, в котором работает.
 
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