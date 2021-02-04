Расследование: как окружение Лукашенко зарабатывает на России

Это выяснили журналисты в совместном расследовании «Проект», «БелСат» и Naviny.by.





Как российские власти не замечают контрабанду сигарет

В сентябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о беспрецедентном повышении табачных акцизов — на 20% . «В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — объяснял Мишустин. Помимо борьбы с курением у поднятия акцизов была другая цель — собрать денег для обескровленной кризисом и пандемией казны .





Табачная отрасль взвыла: решение правительства означало резкий рост цены одной легальной пачки — примерно на 20 рублей. Доля нелегальных сигарет в России возросла с 0,3% в 2012 году до 7% к 2020 году. При этом доля нелегальных сигарет, произведенных в Беларуси, составляет более половины всего нелегального рынка — 54% .





Почему нелегальный табак пользуется спросом?

Торговую политику стран Таможенного союза российские эксперты сравнивают с государственной контрабандой, потому что при его создании Россия доверила контроль за ввозимыми товарами соседям.

Россия и Беларусь вступили в Таможенный союз еще в 2010 году, а в 2011 между странами был отменен транспортный контроль, который перенесли на внешний контур границ Таможенного союза. Это означало, что проехать из России в Белоруссию и обратно стало возможно без остановок и досмотра машин.

В 2013–2014 годах Россия начала по рекомендации ВОЗ ежегодно повышать акцизы на табак в рамках борьбы с курением, вслед за этим в несколько раз возросли цены, начался экономический кризис, доходы населения не росли, а курильщики начали искать дешевую продукцию.

Разница в налогах на сигареты у России и ее партнеров по ЕАЭС так велика, что она провоцирует контрабанду. Согласно опросу ВЦИОМа в 2020 году, только один из пяти курильщиков был уверен в том, что сможет определить легальность сигарет. А каждый четвертый осознанно покупал такие: чаще те, кто оценивал свое материальное положение как плохое.

Основными причинами распространения контрабандного табака респонденты назвали высокие акцизы, цены (46%) и низкий уровень жизни (41%). Более половины опрошенных считают, что существующие меры по борьбе с нелегальным рынком сигарет неэффективны (53%).





Почему контрабандные сигареты ввозятся из Беларуси

Цена на сигареты в Беларуси — самая низкая в Таможенном союзе, около 60 рублей за пачку против 120 в России. Аналогично выглядит ситуация со ставкой акцизов на сигареты (1308 рублей в Беларуси против 2805 рублей в России за тысячу штук). Низкую цену в Беларуси умышленно держит государство — в 2019 году Лукашенко дал указание не допустить роста цен на табак.





Одновременно в Беларуси налажено огромное производство табака, которое превышает внутреннее потребление больше, чем в два-три раза. Сейчас в стране работают три табачные фабрики: гродненская «Неман» и минские «Табак-Инвест» и «Интер Тобакко».





«Неман» — старейшее госпредприятие Беларуси, работающее с 19 века. На фабрике выпускают сигареты преимущественно в нижнем ценовом сегменте под собственными марками Credo, Minsk, NZ, Queen, Matrix, Магнат, Премьер, Фэст. Кроме того, там же по контракту производят сигареты для British American Tobacco (Rothmans, Pall Mall, Kent, Vogue), а также для Tobacco International Enterprises Limited (Oscar, Cooper, Velvet).





«Табак-Инвест» — частная фабрика, принадлежащая бизнесменам Виктору Петровичу и Павлу Топузидису. Здесь так же выпускают как свои, так и лицензионные марки.





Наконец, «Интер Тобакко» — самая молодая частная фабрика. Предприятие открылось в прошлом году и входит в группу компаний «Энерго-Оил», подконтрольную бизнесмену Алексею Олексину. На фабрике также делают собственные и иностранные бренды.





Имена перечисленных бизнесменов будут важны для последующего рассказа.





Как устроены поставки контрабандных сигарет в Россию

Перед новым годом таможенники в Псковской области остановили грузовой автомобиль для контроля. По документам водитель вез из Беларуси на адрес московской организации мебель.





При досмотре таможенники вместо мебели обнаружили белорусские сигареты стоимостью около 1,5 млн рублей. Это одна из схем, по которой работают контрабандисты: они регистрируют фирмы в приграничных российских регионах или в Москве, реально работая в Беларуси.









Кузов грузовика, остановленного в Псковской области. Источник: informpskov.ru





Сигареты едут в Россию либо «запчастями» (табак, капсулы и картонные листы отдельно), либо «в сборе», рассказывает один из продавцов, найденных корреспондентом «Проекта» в социальной сети «Вконтакте».





"В России уже происходит прессовка, набивка и крой картонных пачек. Акцизные марки — дешевая типографская реплика оригинала. К картону и капсулам вопросов нет. Табак мы возили банально в подушках", — рассказывает он.





Продавец предполагает, что в схеме участвует российская таможня: сотрудники среднего и высшего ранга.





Один из самых распространенных способов перевозки товара из Беларуси — так называемый «прерванный транзит»: белорусские компании заявляют, что везут сигареты в Кыргызстан, Казахстан или Армению, якобы разгружают их там, хотя до финальной точки не доезжают.





Фура въезжает с грузом сигарет и официальными документами, по которым товар едет в другую страну, но вместо этого он выгружается в России.





Мелкооптовая торговля контрабандой в России устроена на манер продажи наркотиков — почти как в даркнете, через анонимные телеграм-каналы и группы во «ВКонтакте». В декабре 2020 года таких площадок было не менее шестисот.





Реальных владельцев таких групп и чатов вычислить невозможно — в профиле нет настоящих имен или фотографий, администраторы постоянно меняются.





Чтобы произвести закупку в телеграм-каналах, вас должны порекомендовать администраторам — без этого продавцы нередко даже не станут вести диалог.





Один из собеседников «Проекта» во «Вконтакте» согласился продать новичку «для первого раза» две коробки акцизных и безакцизных сигарет, произведенных в Беларуси: отправку по России должна была выполнить транспортная компания «Деловые линии».





На вопрос о том, как сигареты доставляются из Беларуси, продавец отвечать не стал, но безопасность груза гарантировал.





Кроме закрытых групп белорусские сигареты можно найти и на многочисленных сайтах в зоне .ru, хотя торговля табачными изделиями в интернете в России запрещена.





Корреспондент «Проекта» под видом покупателя списывался с одним из продавцов онлайн-магазина, предлагающего сигареты белорусских, киргизских, таджикских и других производителей. У этого магазина нашлись и безакцизные белорусские сигареты, и акцизные — НЗ, «Корона», «Минск», «Фэст» — и другие марки, традиционно пользующиеся спросом в низкой ценовой категории.





Весь 2020 год юристы фирмы «Городисский и партнеры» по заказу табачных компаний искали и блокировали такие интернет-ресурсы. Сайтов стало в четыре раза меньше, зато подобная торговля распространилась в Instagram-аккаунтах. Их стало в десять раз больше.









Переписка корреспондента «Проекта» с продавцом





С российской стороны в контрабанде участвуют в основном мелкие игроки, следует из разговоров «Проекта» с контрабандистами: «Работают мелкие региональные точки-склады, а дальше уже по районным точкам те, кто не прочь заработать быстро на недорогой автомобиль».





По его словам, можно спокойно реализовать товар не привлекая внимания властей, если оборот не превышает 5-7 млн рублей. «Если суммы выше, то они не удерживаются на цифровых кошельках и их приходится переводить в банк, а это уже становится видно всем заинтересованным в структурах лицам», — добавляет он.





Корреспондент «Проекта» без труда смог купить в центре Москвы белорусскую контрабанду: акцизные и безакцизные сигареты продавались сразу в нескольких табачных киосках по цене в 70-80 рублей за пачку.





На вопрос о том, кто поставляет сигареты, один из продавцов ответил, что якобы закупает товары на крупнейшем оптовом рынке Москвы — «Фуд Сити». Им владеют структуры бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева.





Кто зарабатывает на сигаретах в Беларуси

В отличие от России, на белорусской стороне есть очень крупные бенефициары нелегального табака. Когда в 2020 году была построена фабрика «Интер Тобакко», Лукашенко даже специально для блага этого предприятия изменил административные границы Минска, отрезав от столичной территории почти полтора гектара земли. Там и расположилась фабрика.





Все дело в том, что владелец этого бизнеса Алексей Олексин — не чужой для Лукашенко человек. Некогда он работал в компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управделами президента Беларуси. Затем курировал торговлю нефтепродуктами в группе компаний «Трайпл» бизнесмена Юрия Чижа.





В 2012 году Евросоюз ввел санкции против Чижа, его считали «кошельком Лукашенко». За два года до санкций все нефтяные активы Чижа были переписаны на Олексина.





Сейчас среди активов Олексина — компания «Энерго-Оил», «МТБанк», гостинично-ресторанный комплекс «Сябры», завод по производству мясных продуктов «Велес-Мит», национальный оператор системы мониторинга транзитных перевозок «Белнефтегаз».





Бизнесмен помогает байкерам, особенно главному байкеру страны — сыну Лукашенко Виктору. Последний в 2012 году вместе с сыном тогдашнего генпрокурора России Артемом Чайкой создал элитный мотоклуб Iron Birds Chapter.





Iron Birds Chapter организует байкерские слеты в России и Беларуси, а соорганизатором исправно выступает компания «Мото Ивент», принадлежащая россиянину Александру Китаеву и белорусу Дмитрию Павловичу. Павлович — директор «Энерго-Оил», сотрудник Олексина.





Олексин столь близок к семье Лукашенко, что в марте 2020 года был замечен телеграм-каналом, который нельзя называть в Беларуси, на борту бизнес-джета Gulfstream G550, который возил Виктора Лукашенко из Абу-Даби в что в марте 2020 года был замечен телеграм-каналом, который нельзя называть в Беларуси, на борту бизнес-джета Gulfstream G550, который возил Виктора Лукашенко из Абу-Даби в Минск





У бизнес-джета была австрийская регистрация: он был записан на компанию Eolinus Beteiligungsverwaltungs GmbH, которая связана с еще одним влиятельным белорусским бизнесменом Николаем Воробьем — партнером Олексина.





Выгода Олексина в табачной отрасли огромна. Дело в том, что еще в 2017 году Лукашенко поручил создать «единую товаропроводящую сеть» в табачной сфере: это значит, что сигареты двух табачных заводов страны стали продаваться через Олексина, и в 2020 году ему отошло 40% внутреннего рынка.





Именно с его компанией «Энерго-Оил» был заключен инвестиционный договор, согласно которому компания Олексина получила в аренду государственные ларьки «Табак» (около 900 объектов) и получила право установить свои ларьки «Табакерка» по всей стране.





А годом позже, с лета 2018 года, «Энерго-Оил» получила право на импорт и торговлю иностранными сигаретами. Компания ввозила, а теперь и производит по лицензии L& M, Parliament, Marlboro. С учетом того, что внутреннее производство табачных изделий в Беларуси в разы превосходит внутренний спрос, импортные сигареты также могут попадать в Россию.





Наконец, важно понимать то, что именно Олексин ко всему прочему еще контролирует перемещения всех транзитных грузов в Беларуси.





Дело в том, что «для противодействия контрабанде» по распоряжению Лукашенко в Беларуси была создана система мониторинга транзитных перевозок, которая в режиме реального времени отслеживает перемещение фур до места назначения.





На машины ставится электронная пломба, которая подключена к системам навигации и интегрирована с базой таможенных органов. Национальным оператором системы выступает компания «Белнефтегаз», подконтрольная Олексину. Разработчиком этой электронной системы была компания, также подконтрольная Олексину.





Олексин отказался давать комментарии для этого материала.





Как Беларусь захватила российский цветочный рынок

Есть еще одна отрасль, изучив которую станет понятно, как окружение Лукашенко выигрывает от поставок товаров в Россию. Удивительно, но Беларусь уже несколько лет как главный поставщик живых цветов в Россию.





За последние пять лет Беларусь увеличила поставки срезанных цветов в Россию более чем в сто раз и обогнала мировых лидеров в этой области — Нидерланды, Эквадор и Колумбию. Сейчас практически каждый второй купленный в России цветок приезжает из Беларуси.





Стремительный рост поставок из Беларуси совпал с введенными в России ограничениями на импорт цветов из Нидерландов и Турции в 2015-2016 годах, но это не единственная причина бума «белорусских» цветов. Дело в том, что ввозить цветы в Россию выгодно из-за особенностей налогообложения.





Указом Лукашенко белорусские реэкспортеры освобождены от уплаты НДС при ввозе товара из-за границы, а при поставках цветов в Россию, где НДС нужно платить, стоимость товара в разы занижается.





Если изучить статистику Белстата о поставках цветов, например, окажется, что Беларусь покупает цветы по 32-36 центов за штуку, что примерно соответствует мировым ценам, но продает их в Россию по 8-12 центов за штуку. Такая схема позволяет экономить на налогах: на одной фуре до десяти тысяч долларов. В результате белорусский цветок примерно на 20-30% дешевле, чем у конкурентов, поставляющих их в Россию напрямую.





В 2019 году Беларусь импортировала почти 900 млн штук цветов. И примерно столько же экспортировала в Россию.





Российские цветочники говорят, что белорусские поставки убивают их бизнес: в стране практически не строятся новые теплицы, инвестиции в старые цветочные комбинаты прекратились, страна теряет по 6-8 млрд рублей в год.





Как и в случае с табаком, основными покупателями цветов в России выступают малые предприятия или индивидуальные предприниматели. Корреспондент «Проекта» под видом покупателя позвонил в крупнейшие оптовые компании: операторы компаний «Семь цветов», «Флорексим», «Еврофлор», «Цветы от Мачелюка» признались, что привозят свой товар через Беларусь и других вариантов сейчас нет.





На Рижском рынке, главном цветочном рынке Москвы, занимаются мелким оптом: среди покупателей в основном перекупщики, которые продают цветы в спальных районах. Корреспондент «Проекта» опросил продавцов на Рижском, и несколько из них тоже признались, что товар приезжает из Беларуси, но не знали, как именно он проходит границу.





Сотрудница одной из крупнейших транспортных компаний, которая перевозит срезанные цветы для российских оптовиков, рассказала, что компания получает их через белорусские «Белтаможсервис» и «Глобалкастом»: «Эту схему никто не изменит, а напрямую из Эквадора привезти стоит в три раза дороже».





Кто зарабатывает на цветах в Беларуси

Если изучить перечень белорусских поставщиков срезанных цветов, лидируют три компании: «Глобалкастом», «Логекс» и «Газ Венчуре». В списке также есть и государственный логистический оператор «Белтаможсервис».





Все перечисленные компании тесно связаны с руководством страны. «Никто на этот рынок просто так не сможет зайти. Им просто не позволят это сделать», — объясняет менеджер одной из цветочных компаний Беларуси.





«Глобалкастом» создали в 2015 году, ее совладельцами тогда были некие Анна Пушкарева и Анна Хмелевская. Уже давно стало понятно, что эти компании пользуются особым покровительством со стороны властей Беларуси.





«В 2017 году в России задержали грузовик, по документам в нем была ткань, а на самом деле — брендовая одежда», — сообщал «Белсат». Москва потребовала, чтобы Минск разобрался.





В Беларуси начался суд. На процессе выяснилось: собственник груза — компания «Глобалкастом», которая купила товар, растаможила его в Беларуси, получив выгоду от уменьшенных таможенных платежей, и отправила товар на реализацию в Москву своей же дочерней компании.





Однако при всем этом суд отказался привлечь «Глобалкастом» в качестве ответчика, удовлетворившись объяснением компании, что у них много грузов, и они просто забыли проверить несколько фур. В итоге были осуждены водитель и собственник задержанной фуры.





Изначальная совладелица «Глобалкастом» Анна Пушкарева — знакомая помощника Лукашенко по особым поручениям, его давнего соратника и главы Управделами президента Виктора Шеймана.





Сейчас юрлица, связанные с «Глобалкастом», по документам записаны на Евгения Жовнера и Александра Романовского. Последний является бизнес-партнером Дмитрия Побяржина, бывшего пресс-секретаря КГБ Беларуси.





Впрочем, «Глобалкастом» по-прежнему связан с Шейманом, причем самым очевидным образом. «Глобалкастом-менеджмент» принадлежат 75% в компании по добыче полезных ископаемых «Белгеопоиск», а остальные 25% — у фирмы «Белзарубежторг» Управделами президента.





Пункты таможенного оформления «Глобалкастом» расположены в индустриальном парке «Великий камень», торгово-логистических центрах «Белтаможсервис» и «Озерцо-логистик» Управделами президента. Да и открывал пункт «Глобалкастом» в «Великом камне» лично Шейман.





Почему Управделами президента Белоруссии занимается бизнесом

Управление делами президента (УДП) Беларуси — орган государственного управления, который подчиняется лично Александру Лукашенко. УДП было создано в 1994 году. За 25 лет это предприятие прошло путь от небольшого подразделения, занимавшегося материально-техническим и социально-бытовым обеспечением высших органов власти, до крупного многоотраслевого холдинга.

Структура УДП включает более 100 организаций в Беларуси и за ее пределами. В его ведении находятся четыре Национальных парка («Беловежская пуща», «Нарочанский», «Припятский», «Браславские озера») и Березинский биосферный заповедник, санатории в Белоруссии, на Кавказе, в Крыму и Прибалтике, столичные гостиничные комплексы «Президент-отель», «Минск», «Планета», «Юбилейный», агропромышленные, строительные, транспортные, торговые компании.

В оперативном управлении находятся около 400 административных и общественных зданий. Выручка предприятий УДП за 2020 год составила 2,6 млрд белорусских рублей (более $1 млрд).

Получая от властей льготы на ввоз импортных товаров, фирмы, подконтрольные УДП, свободно вывозили их через границу в Россию.

Например, в середине 90-х Лукашенко распорядился о налоговых льготах для них, освободив от уплаты налогов, якобы для обеспечения населения товарами в канун нового года. На самом деле все пошло на продажу в Россию.

В результате деньги изымались из бюджета, а доходы, полученные от продажи в России, шли на счет управления делами президента. В начале 2000-х новой сферой деятельности УДП стала торговля конфискатом: товарами, изъятыми на границе белорусской таможней у других стран. В 2003 году таких товаров изъяли на 250 млн. долларов.





Второй крупный поставщик цветов — компания «Логекс», — связан с бизнесменом Александром Шакутиным и его сыном Александром Шакутиным-младшим. Семья Шакутиных исключительно лояльна Лукашенко. Шакутин-старший был одним из немногих бизнесменов на тайной инаугурации белорусского президента в разгар уличных протестов 2020 года. В прошлом году ЕС ввел против Шакутина санкции.





Третий поставщик, «Газ Венчуре», связан с логистическим оператором «Бремино групп». Компания строит большой логистический комплекс на границе с Россией с автомобильным, железнодорожным и авиационным терминалами. В планах — создать цветочную биржу.





Под логистический комплекс «Бремино групп»» Лукашенко лично распорядился создать в Оршанском районе особую экономическую зону — «Бремино Орша», по сути — налоговый офшор. «Бремино групп» на паритетной основе принадлежит все тому же Алексею Олексину и его давним партнерам Николаю Воробью и Александру Зайцеву, которые также исключительно близки к семье Лукашенко .





Зайцев — бывший чиновник, работавший помощником Виктора Лукашенко. Бизнес-интересы Воробья в основном сконцентрированы в нефтяной отрасли. Подконтрольная ему «Новая нефтяная компания» решением властей стала недавно спецэкспортером белорусских нефтепродуктов — по той же схеме, как Олексин получил экспорт сигарет.





Воробей также попал под санкции ЕС за поддержку режима Лукашенко.





Авторы расследования:





Ольга Чуракова





В 2011-2012 годах пришла в «Новую газету», где сначала снимала митинги и писала новости. После работала в «Коммерсанте» и «Ведомостях» — была думским и кремлевским корреспондентом, описывала похождения депутатов и чиновников. В 2019 году присоединилась к команде «Проекта».





Ольга Ратмирова





Корреспондент программы журналистских расследований «Давайте разбираться», выходящей на белорусском телеканале «Белсат». В 2016 году окончила филфак Белорусского государственного университета, в журналистике уже больше восьми лет. Автор резонансных расследований о коррупции при строительстве спортивных объектов, о махинациях при госзакупках в медицине, о мошенничестве в благотворительности.





Александр Ярошевич





В журналистике с 2010 года. Долгое время сотрудничал с изданием Naviny.by. Писал в основном на экономическую тематику. Иногда занимался расследованиями. Рассказывал про бизнес семьи Бакиевых в Белоруссии, поставки донбасского угля через Белоруссию, серые схемы бизнесменов, приближенных к семье Лукашенко.





Станислав Ивашкевич





Белорусский журналист-расследователь. Трехкратный лауреат национальной премии «Вольнае Слова» за журналистские расследования. Редактор и продюсер расследовательских и аналитических спецпроектов на Белсат ТВ.