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«Росатом» намерен до апреля ввести в промышленную эксплуатацию первый энергоблок БелАЭС
04.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Росатом» планирует до апреля ввести в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС. Об этом глава корпорации сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Стороны обсуждали сотрудничество России со странами Евразийского экономического союза, передает «МИР 24».
«В 12 странах «Росатом» ведет активнейшую деятельность. Буквально совсем недавно был сдан очередной энергоблок
«Росатом» реализует проекты во многих странах Содружества. В Беларуси завершают строительство АЭС. Такой же объект появится в Узбекистане – площадку для возведения станции уже выбрали. В Армении готовятся продлить на пять лет срок эксплуатации действующей Мецаморской АЭС.
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Об этом глава корпорации сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Стороны обсуждали сотрудничество России со странами Евразийского экономического союза.
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