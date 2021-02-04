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«Росатом» намерен до апреля ввести в промышленную эксплуатацию первый энергоблок БелАЭС

04.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Росатом» планирует до апреля ввести в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС. Об этом глава корпорации сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Стороны обсуждали сотрудничество России со странами Евразийского экономического союза, передает «МИР 24».

«В 12 странах «Росатом» ведет активнейшую деятельность. Буквально совсем недавно был сдан очередной энергоблок Белорусской АЭС, целый ряд других проектов. «Росатом» вышел уже давно за рамки только лишь вопросов, связанных с ядерной энергетикой, занимается целым рядом технологий – это цифровые технологии, квантовые вычисления, лазерная техника и многое другое», – указал председатель правительства России,

«Очень важно отметить, что портфель зарубежных заказов остается на уровне свыше $250 млрд, а в 10-летней перспективе он колеблется в районе $140 млрд. Это целевые показатели, чтобы мы знали свой завтрашний день», –рассказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Росатом» реализует проекты во многих странах Содружества. В Беларуси завершают строительство АЭС. Такой же объект появится в Узбекистане – площадку для возведения станции уже выбрали. В Армении готовятся продлить на пять лет срок эксплуатации действующей Мецаморской АЭС.



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Об этом глава корпорации сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Стороны обсуждали сотрудничество России со странами Евразийского экономического союза.
 
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