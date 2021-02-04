Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Глава Союза женщин рассказала, чего опасается после Всебелорусского собрания

Такое мнение глава женской общественной организации высказала в эфире ОНТ. Также она перечислила основные ожидания от предстоящего ВНС, озвученные в ходе диалоговых площадок, проведенных Белорусским союзом женщин.

"Предложения в основном были направлены на улучшение именно социальной поддержки. С каждым годом действительно расширяли нашу государственную социальную поддержку, и когда сегодня мы на диалоговых площадках спрашивали, что волнует людей, семьи и матерей, достаточно много есть таких вопросов и позиция людей очень многих сегодня, я не могу сказать, что она потребительская, но это позиция ожидания того, что государство даст еще больше", ― рассказала Богдан.

По мнению главы Союза женщин, на данный момент белорусскому обществу необходимо определиться с наиболее актуальными проблемами: что можно сделать для их решения и как именно это предстоит делать.

Как напомнила Богдан, всебелорусское собрание каждый раз проходило в непростых внутренних либо внешних условиях, первое в 1996 году, затем в 2001 и все последующие годы, "просто в данном случае ожидания наших оппозиционеров немножко другие", добавила она.

"Мне сложно судить и говорить с какой-то степенью достоверности, но наверно, Всебелорусское собрание будет тоже использоваться как момент дестабилизации обстановки в стране, что "вы посмотрите, о чем они говорят, они что не видят, что происходит, почему они говорят о социальных льготах, о рабочих местах, когда сегодня призывают другие страны к санкциям в отношении предприятий, которые фактически и формируют все социальные льготы, выплаты, отпуск по уходу за ребенком", — полагает Богдан.

Кстати, тема отпуска по уходу за ребенком также поднималась на диалоговых площадках Белорусского союза женщин, рассказала глава организации. Многие женщины признали, что за это время происходит профессиональное отставание от коллег и они согласны выйти на работу через два года, но с оглядкой на другие условия, которые предоставляет государство, такие как наличие в районе детского сада, удобного транспорта и прочие моменты,

Консолидировать общество можно в разных плоскостях, в частности, на ВНС надо говорить и о единстве в семьях, поскольку количество разводов в стране продолжает неуклонно расти, добавила Богдан.

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