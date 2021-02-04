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Белоруса с оборудованием для танка задержали на украинской границе – видео

04.02.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В пункте пропуска "Новые Яриловичи" в автомобиле 41-летнего минчанина были обнаружена продукция военного назначения, об этом сообщает служба охраны границ Украины.

© Photo : Lietuvos muitinė
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Минчанин пересекал белорусско-украинскую границу ночью. Белорус привлек внимание спецподразделения "Дозор", которые находятся в качестве усиления в Черниговском погранотряде вместе с сотрудниками таможни.

Средства наблюдения нашли в микроавтобусе при углубленном досмотре: 12 оптических приборов, или так называемых визиров для танка, были спрятаны в отсеке с двойным дном багажного отделения микроавтобуса. Для маскировки сверху размещался груз гражданского назначения, позволенный к свободному перемещению через границу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства правонарушения. Решается вопрос досудебного расследования. Белорусу могут инкриминировать статью 333 Уголовного кодекса Украины – "Нарушения порядка осуществления переправки товаров, подлежащих государственному экспортному контролю". Ее санкции предусматривают крупный штраф, ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

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Оптические приборы были замаскированы разрешенным к провозу через границу грузом гражданского назначения.
 
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