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Белоруса с оборудованием для танка задержали на украинской границе – видео
04.02.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В пункте пропуска "Новые Яриловичи" в автомобиле 41-летнего минчанина были обнаружена продукция военного назначения, об этом сообщает служба охраны границ Украины.
© Photo : Lietuvos muitinė
Минчанин пересекал белорусско-украинскую границу ночью. Белорус привлек внимание спецподразделения "Дозор", которые находятся в качестве усиления в Черниговском погранотряде вместе с сотрудниками таможни.
Средства наблюдения нашли в микроавтобусе при углубленном досмотре: 12 оптических приборов, или так называемых визиров для танка, были спрятаны в отсеке с двойным дном багажного отделения микроавтобуса. Для маскировки сверху размещался груз гражданского назначения, позволенный к свободному перемещению через границу.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства правонарушения. Решается вопрос досудебного расследования. Белорусу могут инкриминировать статью 333 Уголовного кодекса Украины – "Нарушения порядка осуществления переправки товаров, подлежащих государственному экспортному контролю". Ее санкции предусматривают крупный штраф, ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.
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Оптические приборы были замаскированы разрешенным к провозу через границу грузом гражданского назначения.
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