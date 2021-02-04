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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар оставил максимум за три месяца, а рубль РФ подскочил до максимума за три недели С начала месяца значение валютной корзины выросло уже на 0,58%.

С начала месяца значение валютной корзины выросло уже на 0,58%, это значительно больше, чем по итогам января, когда оно выросло лишь на 0,03%.Курс доллара опустился всего на 0,0040 BYN до 2,6364 BYN/USD.Напомним, что за предыдущие девять торговых сессий доллар подскочил на 0,1032 BYN до максимума за три месяца.Объём торгов долларом сегодня на бирже вырос до $65,3 млн — максимума за месяц.Курс евро упал сразу на 0,0125 BYN до 3,1639 BYN/EUR и оказался на минимуме за 8 дней.Европейская валюта за предшествующие девять торгов успела подорожать на 0,0965 BYN.Объём торгов евро подскочил до 22,54 млн. EUR — максимума за 9,5 месяцев.Курс российского рубля вырос сразу на 0,0153 BYN до 3,4847 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за 21 день.Объём торгов российским рублём сегодня не рекордный — 1,536 млрд RUB, но на торгах во вторник 2 февраля он поднимался до 2,353 млрд RUB — максимума за 5,5 месяцев.