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Доллар оставил максимум за три месяца, а рубль РФ подскочил до максимума за три недели

04.02.2021 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар оставил максимум за три месяца, а рубль РФ подскочил до максимума за три недели
Иллюстративное фото
Стоимость валютной корзины выросла ещё на 0,10% до максимума за пять(!) месяцев. Белорусский рубль дешевеет к корзине валют уже восьмой раз подряд.

С начала месяца значение валютной корзины выросло уже на 0,58%, это значительно больше, чем по итогам января, когда оно выросло лишь на 0,03%.

Курс доллара опустился всего на 0,0040 BYN до 2,6364 BYN/USD.

Напомним, что за предыдущие девять торговых сессий доллар подскочил на 0,1032 BYN до максимума за три месяца.

Объём торгов долларом сегодня на бирже вырос до $65,3 млн — максимума за месяц.

Курс евро упал сразу на 0,0125 BYN до 3,1639 BYN/EUR и оказался на минимуме за 8 дней.

Европейская валюта за предшествующие девять торгов успела подорожать на 0,0965 BYN.

Объём торгов евро подскочил до 22,54 млн. EUR — максимума за 9,5 месяцев.

Курс российского рубля вырос сразу на 0,0153 BYN до 3,4847 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за 21 день.

Объём торгов российским рублём сегодня не рекордный — 1,536 млрд RUB, но на торгах во вторник 2 февраля он поднимался до 2,353 млрд RUB — максимума за 5,5 месяцев.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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С начала месяца значение валютной корзины выросло уже на 0,58%.
 
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