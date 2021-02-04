Авторов Cyberpunk 2077 назвали жуликами

Источник материала: Onliner

Пускай с релиза Cyberpunk 2077 и прошло уже почти два месяца, но страсти вокруг игры не утихают. Прорывается критика и со стороны коллег-разработчиков. Томас Малер, сооснователь и геймдиректор Moon Studios, известен по двум играм Ori. На форуме ResetEra он опубликовал пост с критикой CD Projekt RED.

По его словам, поляки и приснопамятный создатель No Man’s Sky Шон Мюррей делают из геймеров дураков. Таких людей Малер охарактеризовал как «snake oil salesman» — тех, кто обманывает, чтобы выманить деньги. К этому определению можно подобрать слова «жулик», «прощелыга», «мистификатор», «проныра» и т. д.

— Каждое видео, выпущенное CDPR, было тщательно обработано, чтобы создать в сознании игроков картину, которая была просто безумно убедительной. Они остановились, едва не заявив прямо, что эта штука излечит рак.

Эта стратегия привела к сенсационным 8 млн предварительных заказов. Продукт был лишь частью того, что разработчики раскручивали. Вдобавок игра едва даже работала на консолях, на которых должна была «работать на удивление хорошо».

Досталось и журналистам из индустрии игр. Малер отметил, что они с радостью подыгрывали разработчикам из CDPR.