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Немцы начали поставки самого перспективного электрокара Volkswagen

04.02.2021 15:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Volkswagen сообщила о начале поставок своего самого перспективного электромобиля — ID.4. Это второй (после хетчбэка ID.3) серийный автомобиль на новой «электрической» платформе Volkswagen MEB.

В следующем месяце продажи автомобиля начнутся в Европе и Китае. Ближе к лету купить Volkswagen ID.4 смогут и жители США. Немцы рассчитывают поставить клиентам более 100 000 ID.4 только в этом году. По словам представителей бренда, уже 17 000 клиентов оставили предзаказ на кроссовер, который они даже не видели живьем. Постепенно спрос на электрокары растет. В некоторых странах (Нидерланды, Норвегия) новые электрокары более популярны, чем бензиновые легковушки.

Немцы начали поставки самого перспективного электрокара Volkswagen

Пока базовая версия Volkswagen ID.4 — это комплектация ID.4 Pro с большой батареей емкостью 82 кВт·ч. Реальный запас хода такой машины составляет около 350—400 км. На задней оси кроссовера расположен 201-сильный электромотор, развивающий 309 Н·м. Лимитированная серия ID.4 1st Edition будет стоить от 44 тысяч долларов. За Pro просят на $4 тысячи меньше.

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Компания Volkswagen сообщила о начале поставок своего самого перспективного электромобиля — ID.4. Это второй (после хетчбэка ID.3) серийный автомобиль на новой...
 
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