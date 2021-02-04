Немцы начали поставки самого перспективного электрокара Volkswagen

Источник материала: Onliner

Компания Volkswagen сообщила о начале поставок своего самого перспективного электромобиля — ID.4. Это второй (после хетчбэка ID.3) серийный автомобиль на новой «электрической» платформе Volkswagen MEB.

В следующем месяце продажи автомобиля начнутся в Европе и Китае. Ближе к лету купить Volkswagen ID.4 смогут и жители США. Немцы рассчитывают поставить клиентам более 100 000 ID.4 только в этом году. По словам представителей бренда, уже 17 000 клиентов оставили предзаказ на кроссовер, который они даже не видели живьем. Постепенно спрос на электрокары растет. В некоторых странах (Нидерланды, Норвегия) новые электрокары более популярны, чем бензиновые легковушки.





Пока базовая версия Volkswagen ID.4 — это комплектация ID.4 Pro с большой батареей емкостью 82 кВт·ч. Реальный запас хода такой машины составляет около 350—400 км. На задней оси кроссовера расположен 201-сильный электромотор, развивающий 309 Н·м. Лимитированная серия ID.4 1st Edition будет стоить от 44 тысяч долларов. За Pro просят на $4 тысячи меньше.