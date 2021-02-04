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Рэпер имплантировал себе в лоб розовый бриллиант: выглядит это очень странно

04.02.2021 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский рэпер Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс) имплантировал себе в лоб розовый бриллиант стоимостью $ 24 миллиона. Операция была проведена совместно с ювелиром Эллиотом Эллианте, пишет esquire.

«Красота — это боль», — написал рэпер в своем инстаграме. Ранее он рассказывал, что копил на камень деньги с 2017 года.

В соцсетях на экстравагантный поступок Lil Uzi Vert отреагировали неоднозначно: часть фанатов оказались в восторге от украшения и смелости рэпера, другие сочли это безумием. Новый образ музыканта сравнили с героями японских аниме-сериалов, покемонами и героем вселенной Marvel Вижном, у которого также во лбу был кристалл.

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