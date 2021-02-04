Новые заведения января: собрали самые заметные в одном месте

Что бы ни происходило, не было и месяца, чтобы в городе не открылось что-нибудь интересное из заведений. И январь в этом смысле не стал исключением. Параллельно с закрытием известных проектов открывались пока неизвестные, но амбициозные. На месте кофейни «Ферзь» запустилось кафе «Брют», сеть «Зерно» обзавелась кофейней с очень необычным для Минска интерьером, владельцы «Пиццы Темпо» и «Васильков» запустили ресторан паназиатской кухни Marumi. Что еще появилось в городе в январе — в традиционной подборке.
Адрес: ул. Интернациональная, 26 Время работы: с пн. по пт. — с 7.30 до 23.00, в сб. и вс. — с 9.00 до 23.00
Караоке Luxuria
Некоторые позиции из меню (стоимость уточняйте в заведении)
Запеченный ролл с лососем, угрем и креветкой
Ролл с креветкой, манго и соусом «Манго-халапеньо»
Ролл «Татаки» с лососем, кешью, манго и сливочным сыром
Сашими с лососем/тунцом/угрем
Адрес: ул. Зыбицкая, 2 Время работы: вс.-чт. — с 22.00 до 07.00, пт. и сб. — с 22.00 до 08.00 Депозит столика: в будние дни — 300−400 рублей, в выходные — от 600 рублей
Кафе «Брют»
Некоторые позиции из меню
Круассан с малиновым вареньем (75 г / 50 г) — 6 рублей
Круассан с руколой и омлетом скрэмбл (160 г / 70 г) — 8 рублей
Оливье по-французски с креветками (215 г) — 17 рублей
Тартар из говядины с кремом с пармезаном (135 г) — 16 рублей
Спагетти с лососем и сливочно-икорным соусом (240 г) — 19 рублей
Адрес: Музыкальный переулок, 1/2 или же ул. Герцена, 2 Время работы: с 10.00 до 23.00
Тартар из лосося/говядины — 15 рублей
Куриные крылья с соусом и овощами — 16 рублей
Кальмар с овощами и пряным соусом — 16 рублей
Рыбный суп с лапшой и овощами — 12 рублей
Мидии с овощами в кокосовом молоке — 18 рублей
Свиные ребра с маринованными овощами — 18 рублей
Адрес: ул. Революционная, 2 Время работы: с вс. по чт. — с 18.00 до 02.00, в пт. и сб. — с 18.00 до 04.00
Рестобар «4V»
Некоторые позиции из меню
Круассан с маслом — 5,5 рубля
Английская каша с зеленым горошком — 6 рублей
Сырники с джемом и сметаной — 7 рублей
Салат с ростбифом — 10 рублей
Стейк лосося в маринаде — 19 рублей
Овощной суп с митболами — 6 рублей
Адрес: пр-т Машерова, 1 Время работы: ежедневно с 10.00 до 23.00