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Новые заведения января: собрали самые заметные в одном месте

04.02.2021 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что бы ни происходило, не было и месяца, чтобы в городе не открылось что-нибудь интересное из заведений. И январь в этом смысле не стал исключением. Параллельно с закрытием известных проектов открывались пока неизвестные, но амбициозные. На месте кофейни «Ферзь» запустилось кафе «Брют», сеть «Зерно» обзавелась кофейней с очень необычным для Минска интерьером, владельцы «Пиццы Темпо» и «Васильков» запустили ресторан паназиатской кухни Marumi. Что еще появилось в городе в январе — в традиционной подборке.

Третья кофейня «Зерно»











Некоторые позиции из меню

Эспрессо, американо — 4 / 4,5 рубля
Капучино — 4,5 / 6 рублей
Латте — 4,5 / 8 рублей
Раф — 6 / 8 рублей, веганский раф — 8 / 12 рублей
Домашний чай — 8 рублей, сбитень — 5,5 рубля

Адрес: ул. Ленина, 16
Время работы: с пн. по пт. — с 7.00 до 23.00, в сб. и вс. — с 9.00 до 23.00

Подробности

Ресторан Marumi











Некоторые позиции из меню

«Том Ям» с креветками — 10,9 рубля
«Фо Бо» с говядиной — 10,9 рубля
Пад-тай с курицей — 9,2 рубля
Курица гунбао — 8,9 рубля
Десерт «Моти» — 5,8 рубля

Адрес: пр-т Независимости, 78
Время работы: ежедневно с 11.00 до 23.00

Подробности

Эклерная Eclair Delicious


Фото: instagram.com/gdehodil

Некоторые позиции из меню

Эклер черная смородина — 7 рублей
Эклер фисташковый — 7 рублей
Эклер Cheesecake — 8,5 рубля
Эклер тирамису — 8,5 рубля

Адрес: ул. Интернациональная, 26
Время работы: с пн. по пт. — с 7.30 до 23.00, в сб. и вс. — с 9.00 до 23.00

Караоке Luxuria







Фото: Дмитрий Рыщук, Relax.by

Некоторые позиции из меню (стоимость уточняйте в заведении)

Запеченный ролл с лососем, угрем и креветкой
Ролл с креветкой, манго и соусом «Манго-халапеньо»
Ролл «Татаки» с лососем, кешью, манго и сливочным сыром
Сашими с лососем/тунцом/угрем

Адрес: ул. Зыбицкая, 2
Время работы: вс.-чт. — с 22.00 до 07.00, пт. и сб. — с 22.00 до 08.00
Депозит столика: в будние дни — 300−400 рублей, в выходные — от 600 рублей

Кафе «Брют»











Некоторые позиции из меню

Круассан с малиновым вареньем (75 г / 50 г) — 6 рублей
Круассан с руколой и омлетом скрэмбл (160 г / 70 г) — 8 рублей
Оливье по-французски с креветками (215 г) — 17 рублей
Тартар из говядины с кремом с пармезаном (135 г) — 16 рублей
Спагетти с лососем и сливочно-икорным соусом (240 г) — 19 рублей

Адрес: Музыкальный переулок, 1/2 или же ул. Герцена, 2
Время работы: с 10.00 до 23.00

Подробности

Бар Cuprum


Фото: instagram.com/cuprum.minsk

Некоторые позиции из меню

Тартар из лосося/говядины — 15 рублей
Куриные крылья с соусом и овощами — 16 рублей
Кальмар с овощами и пряным соусом — 16 рублей
Рыбный суп с лапшой и овощами — 12 рублей
Мидии с овощами в кокосовом молоке — 18 рублей
Свиные ребра с маринованными овощами — 18 рублей

Адрес: ул. Революционная, 2
Время работы: с вс. по чт. — с 18.00 до 02.00, в пт. и сб. — с 18.00 до 04.00

Рестобар «4V»











Некоторые позиции из меню

Круассан с маслом — 5,5 рубля
Английская каша с зеленым горошком — 6 рублей
Сырники с джемом и сметаной — 7 рублей
Салат с ростбифом — 10 рублей
Стейк лосося в маринаде — 19 рублей
Овощной суп с митболами — 6 рублей

Адрес: пр-т Машерова, 1
Время работы: ежедневно с 10.00 до 23.00

Подробности

American BBQ


Некоторые позиции из меню

Овощной салат (350 г) — 8,5 рубля
Свиные ребра (300 г) — 16 рублей
Куриные крылышки (400 г) — 13,5 рубля
Куриные ножки (400 г) — 14,5 рубля
Свиные колбаски (200 г) — 9,5 рубля
Шашлык из свинины (350 г) — 15,5 рубля

Адрес: ул. Володько, 6
Время работы: с вс. по чт. — с 12.00 до 00.00, в пт. и сб. — с 12.00 до 04.00

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Теги: Минск
 
 
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На месте «Ферзя» запустился «Брют», «Зерно» обзавелось кофейней с необычным интерьером, владельцы «Пиццы Темпо» и «Васильков» запустили ресторан паназиатской...
 
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