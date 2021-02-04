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Минэнерго Беларуси отрицает поставки электроэнергии в Литву

04.02.2021 15:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минэнерго Беларуси за явило, что не осуществляет экспорт электроэнергии в Литву, назвав фейком сообщения о том, что 12% потребляемого в Литве электричества произведено на БелАЭС.

«Похоже, на фоне многократных несостоявшихся попыток дискредитировать проект БелАЭС литовская сторона решила прибегнуть к вбросам ложной информации. Ведь фейки сейчас, как говорят, в тренде. 12 % - цифра немалая, вызывает вопросы. И для того, чтобы удостовериться в ее объективности, первым делом стоит зайти на сайт литовского системного оператора Litgrid, а там – черным по белому указана величина коммерческого перетока электроэнергии со стороны Беларуси. И она равна нулю, в соответствии с принятыми в Литве решениями о прекращении закупок белорусской электроэнергии», - говорится в сообщении Минэнерго РБ

В Минэнерго утверждают, что произведенная на БелАЭС электроэнергия используется «для обеспечения внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии».

 
 
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Минэнерго Беларуси за явило, что не осуществляет экспорт электроэнергии в Литву, назвав фейком сообщения о том, что 12% потребляемого в Литве электричества...
 
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