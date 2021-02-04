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Прошла почти неделя. В Гомельской области до сих пор не могут найти рыбаков, провалившихся под лед
Источник материала: Партизан
В Гомельской области до сих пор не могут найти трех рыбаков, которые на прошлой неделе провалились под лед.
Утром 28 января в Речицком районе под лед провалился мужчина. Рыбаки пытались ему помочь, но не смогли подойти ближе из-за тонкого льда.
В воскресенье, 31 января, в районе деревни Снядин Петриковского района под лед ушли двое рыбаков. Они находились в 20 метрах от берега. Дежурный на пароме пытался спасти утопающих, но не смог подобраться ближе — опять-таки из-за тонкого льда.
Поиски мужчин продолжаются.
В МЧС напомнили рыбакам о правилах безопасности и посоветовали брать с собой средства спасения. Так, например, нужно иметь при себе шнур длиной 15-20 метров: на одном конце нужно сделать петлю для крепления шнура на руку, на втором — закрепить груз весом 400-500 граммов.
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В Гомельской области до сих пор не могут найти трех рыбаков, которые на прошлой неделе провалились под лед.
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