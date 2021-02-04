ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политолог: Режим намерен зачистить любые попытки повторить акции прошлого года

04.02.2021 15:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политолог Дмитрий Болкунец - о предстоящем ужесточении законодательства.

"После августа 2020 года, когда беларусы заполонили улицы и площади - стало понятно, что Беларусь никогда не будет прежней.

Все требования были озвучены: честные выборы, реформа власти, свобода.

Казалось бы, что это все необратимо, но последние тенденции в 2021-м указывают на то, что все идёт к ужесточению законодательства, а соответственно и режима. 

Планируется установить тотальный контроль над СМИ, свободой слова и даже символикой.

Они стараются всецело зачистить любые попытки повторить акции прошлого года", - пишет Бокунец в своем телеграме.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог Дмитрий Болкунец - о предстоящем ужесточении законодательства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прадстаўнікоў апазыцыі запрасілі на Ўсебеларускі народны сход. Якая іх рэакцыя?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by