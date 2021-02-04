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Политолог: Режим намерен зачистить любые попытки повторить акции прошлого года
Источник материала: Партизан
Политолог Дмитрий Болкунец - о предстоящем ужесточении законодательства.
"После августа 2020 года, когда беларусы заполонили улицы и площади - стало понятно, что Беларусь никогда не будет прежней.
Все требования были озвучены: честные выборы, реформа власти, свобода.
Казалось бы, что это все необратимо, но последние тенденции в 2021-м указывают на то, что все идёт к ужесточению законодательства, а соответственно и режима.
Планируется установить тотальный контроль над СМИ, свободой слова и даже символикой.
Они стараются всецело зачистить любые попытки повторить акции прошлого года", -
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Политолог Дмитрий Болкунец - о предстоящем ужесточении законодательства.
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