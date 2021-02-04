Беларусь заносит: транспорт в Минске работает с перебоями

Белгидромет предупредил, что днем в четверг в центральных и восточных районах страны ожидается сильные осадки.





Проблемы из-за снегопада утром возникли на западе страны. Гродно встал в 9-ти балльных пробках.





Минске из-за погоды останавливались троллейбусы в районе улицы Янки Купалы, сообщил "Минсктранс" в своем Telegram-канале. Движение было возобновлено лишь спустя два часа.





Предполагается, что снег будет идти до вечера. В этой связи службы рекомендуют по возможности воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте, а машину припарковать вдали от деревьев.