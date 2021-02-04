Минобороны показало, для чего нужны беспилотники в Нагорном Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Беспилотники в небе над линией соприкосновения в непризнанной НКР – частое явление. Их используют для контроля за соблюдением режима прекращения огня, сообщает Минобороны России.

"Военнослужащие непрерывно получают изображение с беспилотных летательных аппаратов на пункт управления", - отмечает военное ведомство.

Затем полученные данные о перемещениях техники, личного состава и фактах пересечения линии соприкосновения фиксируются.

В ролике, опубликованном военными, видно, как миротворцы запускают беспилотники, показано также, что видят их операторы на мониторах.

Дежурные смены с российско-турецком центре также проверяют информацию о нарушениях, рассматривают жалобы, связанные с невыполнением сторонами конфликта договоренностей.