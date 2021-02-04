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Минобороны показало, для чего нужны беспилотники в Нагорном Карабахе

04.02.2021 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Беспилотники в небе над линией соприкосновения в непризнанной НКР – частое явление. Их используют для контроля за соблюдением режима прекращения огня, сообщает Минобороны России.

"Военнослужащие непрерывно получают изображение с беспилотных летательных аппаратов на пункт управления", - отмечает военное ведомство.

Затем полученные данные о перемещениях техники, личного состава и фактах пересечения линии соприкосновения фиксируются.

В ролике, опубликованном военными, видно, как миротворцы запускают беспилотники, показано также, что видят их операторы на мониторах.

Дежурные смены с российско-турецком центре также проверяют информацию о нарушениях, рассматривают жалобы, связанные с невыполнением сторонами конфликта договоренностей.

 
 
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Совместный российско-турецкий центр использует в Нагорном Карабахе беспилотные летательные аппараты "Форпост" и "Орлан-10". Для чего они нужны – смотрите на видео.
 
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