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Милое трио: Игорь Крутой показал смешное видео с дочкой и внучкой

04.02.2021 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский композитор Игорь Крутой поделился новой публикацией в Instagram: трогательное семейное видео произвело фурор среди подписчиков композитора.

Большую часть времени 66-летний продюсер проводит в США, где обосновалась его семья: супруга Ольга, дочери Александра и Виктория, а также маленькая внучка Деми. Пятилетняя малышка души не чает в звездном дедушке и всюду следует за ним.

Недавно Крутой опубликовал трогательную запись в Instagram: на видео композитор показал момент уединения с наследницами.

В ролике Крутой сидит на домашнем диване вместе с младшей дочкой и внучкой. Маленькая Деми прижимается к дедушке и требует у него ответа: кого он любит больше - Сашу или ее. Сначала артист попробовал дипломатично уйти от ответа, но малышка не сдавалась. Все это рассмешило не только семью Крутого, но и его подписчиков.

Поклонники звезды оценили видеоролик и поспешили прокомментировать забавную и жизненную ситуацию.

"Вы крутой во всех сферах. Дети и внуки гордятся"; "Нереально смешное видео, спасибо"; Невероятная семья"; "Мимимишное трио"; "Такого папу и дедушку еще нужно поискать"; "Смеюсь в голос", - написали фолловеры.

Напомним, что недавно трогательный момент общения с детьми также показала певица Кети Топурия.

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Пользователи социальных сетей активно комментируют трогательное видео из семейного архива, опубликованное в соцсетях композитора.
 
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