На Ангарской Lada сбила мужчину и женщину, которые шли по переходу

Источник материала: Tut.by

В Минске легковушка сбила двух пешеходов, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Авария произошла 4 февраля, около 11.30, на улице Ангарской. По информации инспекторов, 26-летний водитель Lada ехал со стороны улицы Байкальской в направлении Партизанского проспекта и сбил двух пешеходов — 64-летнего мужчину и 38-летнюю женщину, которые шли по нерегулируемому переходу.

К счастью, в результате ДТП пешеходы не получили телесных повреждений.