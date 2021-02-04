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На Ангарской Lada сбила мужчину и женщину, которые шли по переходу
Источник материала: Tut.by
В Минске легковушка сбила двух пешеходов,
Авария произошла 4 февраля, около 11.30, на улице Ангарской. По информации инспекторов, 26-летний водитель Lada ехал со стороны улицы Байкальской в направлении Партизанского проспекта и сбил двух пешеходов — 64-летнего мужчину и 38-летнюю женщину, которые шли по нерегулируемому переходу.
К счастью, в результате ДТП пешеходы не получили телесных повреждений.
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К счастью, в результате ДТП пешеходы не получили телесных повреждений.
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