ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Ангарской Lada сбила мужчину и женщину, которые шли по переходу

04.02.2021 15:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске легковушка сбила двух пешеходов, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Авария произошла 4 февраля, около 11.30, на улице Ангарской. По информации инспекторов, 26-летний водитель Lada ехал со стороны улицы Байкальской в направлении Партизанского проспекта и сбил двух пешеходов — 64-летнего мужчину и 38-летнюю женщину, которые шли по нерегулируемому переходу.

К счастью, в результате ДТП пешеходы не получили телесных повреждений.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К счастью, в результате ДТП пешеходы не получили телесных повреждений.
 
Новости дня
Новости разные
 
Смета на полмиллиарда долларов. Как власти собираются помочь бизнесу в 2021 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by