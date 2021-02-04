Медведи зашли в российский поселок в поисках еды. Их встретили люди и собаки

Источник материала: Tut.by

Жители чукотского села Нешкан сняли на видео страшное и впечатляющее зрелище: три голодных белых медведя вышли к ним в поисках еды. Пока люди наблюдали за хищниками издалека, на помощь прибыли собаки — они попытались лаем отогнать незваных гостей. Вот что из этого вышло.