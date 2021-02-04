Биржа: доллар и евро просели на торгах 4 февраля

Американская и европейская валюты сдали свои позиции на торгах БВФБ в четверг, 4 февраля.





Доллар упал на 0,004 пункта и завершил сессию на отметке 2,6364 белорусского рубля, а евро на 0,0125 пункта — 3,1639 белорусского рубля.

А вот российская валюта укрепилась на 0,0153 пункта — 3,4847 белорусского рубля за 100 российских.