Смета на полмиллиарда долларов. Как власти собираются помочь бизнесу в 2021 году

Совмин принял новую программу по поддержке малого и среднего бизнеса, которая рассчитана на ближайшую пятилетку.

Naviny.by выяснили, какие обязательства перед предпринимателями берет на себя государство в этом году.





Дают работу людям и продвигают экономику

Совмин утвердил госпрограмму «Малое и среднее предпринимательство» на 2021–2025 годы своим постановлением № 56 от 29 января 2021 года.

Прежде чем говорить о развитии бизнеса в будущем, правительство решило подвести итоги прошлой госпрограммы.

Так, число субъектов МСП в 2016–2020 годах выросло на 19 тысяч единиц (или на 6%) и составило 368 тысяч единиц.

Если измерять в «людях», то число занятых в этом секторе увеличилось на 82 тысячи человек (или на 6%) и достигло 1,4 миллиона.

Благодаря предпринимателям рабочими местами обеспечены более 30% белорусов, занятых в экономике.

Важно еще и то, что в 2016–2020 годах повысился удельный вес этого сектора в основных социально-экономических показателях страны.

Так, доля валовой добавленной стоимости МСП в общем объеме стала больше на 3 процентных пункта, в выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг — на 3,6 п.п., в объеме промышленного производства — на 2,7 п.п., в инвестициях в основной капитал — на 2,3 п.п., во внешнеторговом обороте товарами — на 3,7 процентного пункта.

Государство ослабляет хватку

Предыдущая госпрограмма, как и новая, включала множество мероприятий. Все они были направлены на то, чтобы улучшить деловой климат и упростить условия ведения бизнеса в Беларуси.

Правительство отмечает, что «значительную часть» прошлых планов удалось реализовать.

Так, сократилось количество лицензируемых видов деятельности, работ и услуг, были упрощены требования и условия к ним.

Вдобавок с 1 июля 2020 года появился Единый реестр лицензий. Он позволил бизнесменам подтверждать наличие лицензии через интернет.

Кроме того, чиновники внедрили уведомительный принцип для начала осуществления 19 самых распространенных видов деятельности.

В десять раз был сокращен минимально достаточный перечень обязательных противопожарных, санитарно-эпидемиологических, ветеринарных, природоохранных и других требований.

Отменило государство и излишние административные барьеры в сферах производства продукции, строительной и транспортной деятельности, торговли, общественного питания, рекламы.

Также, по мнению Совмина, было «снижено воздействие» со стороны контролирующих (надзорных) органов на предпринимателей.

Бизнес пассивничает — объяснение есть

Теснее в прошлые годы стала и спайка чиновников и бизнесменов в решении общих проблем. В частности, в 2019 году был обновлен формат их взаимодействия.

Здесь нужно отметить, что сфера государственно-частного партнерства в Беларуси до сих пор хромает на обе ноги. Власть критикует бизнес за безынициативность, а бизнес указывает на низкую результативность диалога.

Полноценная совместная работа невозможна еще и потому, что только 20% белорусских субъектов хозяйствования являются членами бизнес-ассоциаций.

То есть лишь 1/5 часть предпринимателей готова коллективно отстаивать свои права и интересы, доносить свое мнение до государства.

Пассивное отношение бизнеса к диалогу с властью обусловлено прежде всего тем, что некоторые проблемы, которые чувствительны для предпринимателей, не решаются годами.

Что год новый нам готовит?

Новая госпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» рассчитана на пять лет.

Разумеется, бизнесменов интересует в первую очередь то, что намечено к реализации в этом году.

Так, государство обещает в 2021 году продолжить либерализацию уголовной и административной ответственности за экономические преступления.

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С этой целью будут сокращены основания для привлечения к такой ответственности, исключены оценочные категории.

На этапе предварительного расследования и судебного производства по экономическим преступлениям в отношении подозреваемых/обвиняемых бизнесменов будут чаще выбираться такие меры пресечения как домашний арест или залог, а не содержание под стражей.

Но главное, государство обязуется обеспечить в этой сфере соразмерность наказания совершенному правонарушению.

Кроме того, в этом году будут повышены открытость и прозрачность процедур экономической несостоятельности.

В частности, должнику и кредитору упростят основания для подачи заявления о банкротстве.

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Совершенствование арендных отношений тоже входит в число первоочередных задач.

Тут поставлены две главные цели на 2021 год. Во-первых, снизить коэффициент, который арендодатель устанавливает при расчете ставки арендной платы в зависимости от спроса на недвижимое имущество и его технического состояния. Сейчас этот коэффициент составляет от 0,5 до 3 включительно.

Во-вторых, власти позволят бизнесменам приостановить уплату арендной платы на то время, пока идут капитальный ремонт недвижимого имущества, его реконструкция или модернизация.

Это будет разрешено делать и в тех случаях, когда по не зависимым от предпринимателя причинам он не может пользоваться недвижимым имуществом, которое получил в аренду или безвозмездное пользование.

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Также в этом году Минэкономики и Банк развития должны подготовить проект указа о развитии венчурного финансирования, а Минэкономики — создать мобильную и десктопную версии карты инфраструктуры поддержки МСП.

Предпринимателей, которые торгуют ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгметаллов и драгкамней, должно порадовать то, что такие изделия в 2021 году войдут в особый перечень товаров длительного пользования.

Это значит, что бизнесмены не обязаны будут на период устранения недостатков или замены украшений безвозмездно предоставлять потребителю аналогичный товар.

Доступ к финансам без ограничений

Помимо поддержки предпринимателей на законодательном уровне, государство обещает «обеспечить широкий доступ граждан, желающих осуществлять предпринимательскую деятельность, и субъектов МСП к базовым услугам поддержки (консультационные, информационные, образовательные, организационные и иные) и финансированию независимо от типа субъекта МСП, вида экономической деятельности и иных критериев классификации».

На то, чтобы выполнить программу поддержки малого и среднего бизнеса, выделено 7,1 млрд рублей. Из них в 2021 году будет потрачено 1,3 млрд рублей, или 509 млн долларов в эквиваленте.

Часть этих денег получат сами предприниматели, в том числе в виде займов на возвратной возмездной основе.