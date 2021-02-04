Минэнерго: произведенная на БелАЭС электроэнергия пошла не в Литву, а на обеспечение внутренних потребностей

Министерство энергетики Беларуси отреагировало на прозвучавшую накануне в литовском парламенте информацию о том, что около 12% потребляемой в Литве электроэнергии произведено на Белорусской АЭС.





«Литовские парламентарии и чиновники, как видно, внимательно следят за импортируемыми потоками электроэнергии, анализируют затраты на ее закупку, — говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго. — И в этом не было бы ничего плохого, если бы обвинения снова не летели в адрес Белорусской атомной станции. В очередной раз ретранслируются заявления о том, что БелАЭС — причина серьезных финансовых потерь, угроза финансовому благополучию Литвы. Для наглядности приводятся некие данные о потреблении в Литве электроэнергии, произведенной на БелАЭС. Это не соответствует действительности».

«Похоже, на фоне многократных несостоявшихся попыток дискредитировать проект БелАЭС литовская сторона решила прибегнуть к вбросам ложной информации. Ведь фейки сейчас, как говорят, в тренде. 12% — цифра немалая, вызывает вопросы. И для того, чтобы удостовериться в ее объективности, первым делом стоит зайти на сайт литовского системного оператора Litgrid, а там черным по белому указана величина коммерческого перетока электроэнергии со стороны Беларуси. И она равна нулю, в соответствии с принятыми в Литве решениями о прекращении закупок белорусской электроэнергии», — отметили в министерстве.

Пресс-служба подчеркнула, что с момента синхронизации первого блока БелАЭС с энергосистемой страны выработан первый миллиард киловатт-часов электроэнергии, и «этот объем был реализован для обеспечения внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии».

3 февраля председатель комитета по национальной безопасности и обороне сейма Литвы Лауринас Кащюнас заявил журналистам, что около 12% потребляемого в Литве электричества произведено на БелАЭС. «В месяц это 11 млн евро. Можно сказать, что [литовские] потребители платят за [белорусскую] АЭС», — процитировал парламентария новостной портал Delfi.

Министр энергетики Литвы Дейнюс Крейвис, выступая на вчерашнем заседании парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, представил данные, согласно которым за последние 10 дней «половина всей электроэнергии, поступившей в Литву через белорусско-литовское соединение [электросетей], происходила из Беларуси, а другая половина — из России».

«Еще столько же электроэнергии покупают на бирже в Латвии. Поскольку у нас образовался огромный дефицит электроэнергии, мы электричество используем и платим за него», — констатировал чиновник. Он уточнил, что речь идет о 77 млн киловатт-часов электроэнергии. «В денежном эквиваленте это почти 4 млн евро. Если так будет продолжаться, то 120 млн евро за год заплатим на дальнейшее строительство БелАЭС. Поэтому важно в будущем сделать так, чтобы не финансировать [строительство] второго, третьего блоков», — заявил Крейвис.