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До трех лет лишения свободы получили пятеро обвиняемых в участии в уличных протестах

04.02.2021 15:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В пяти городах Беларуси 4 февраля завершились суды над участниками уличных протестов, обвиняемыми по уголовным делам, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

До трех лет лишения свободы получили пятеро обвиняемых в участии в уличных протестах

Судья суда Заводского района Минска Екатерина Мурашко приговорила индивидуального предпринимателя, директора концертного агентства Horse&Vega Ивана Коневегу к трем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Коневегу обвинили по трем статьям Уголовного кодекса по событиям в столице с 9 на 10 августа 2020 года: по ч. 1 ст. 342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудников милиции), ч. 1 ст. 218 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

«Согласно тексту обвинения, ночью 10 августа Коневега с группой граждан вышел на проезжую часть на перекрестке ул. Богдановича — Купалы — Сторожевская, что привело к нарушению работы транспорта. Своими действиями он препятствовал деятельности органов правопорядка, с его стороны исходила угроза применения насилия в отношении них. Также он нанес не менее двух ударов руками по задней арке и стеклу служебного автомобиля ГАИ», — отмечается в сообщении.

Обвиняемый не признал своей вины ни по одной из вменяемых ему статей. Единственное, что признал, — участие в несанкционированном массовом мероприятии. На суде он сказал, что пытался остановить машину ГАИ, так как боялся, что она на большой скорости въедет в людей на дороге.

Коневега погасил половину суммы нанесенного ущерба за ремонт автомобиля ГАИ (остальные 50% — другой обвиняемый по фамилии Лукович). Он извинился перед сотрудниками ГАИ и раскаялся в своих действиях.

В Солигорске (Минская область) на три года лишения свободы в колонии общего режима осужден местный житель, десантник Руслан Окостко, который 15 ноября 2020 года прошел по городу с бело-красно-белым флагом.

Его обвинили в сопротивлении сотруднику милиции, а также в нанесении ему телесных повреждений, не понесших за собой тяжких осложнений и вреда здоровью (ст. 363 УК РБ). Также Окостко должен возместить 2 тыс. рублей материальной компенсации пострадавшему.

Три года лишения свободы получил 24-летний Алексей Губич из Гомеля. Его обвинили в нанесении удара по ноге милиционера, от которого тот упал. «Когда на суде выяснилось, что в момент падения Шаповалова Губича рядом не было, то вдруг появился другой "потерпевший Иванов", которого якобы также ударил Губич», — пишет «Весна».

Суд Центрального района Гомеля признал Губича виновным. Он должен выплатить 300 рублей компенсации пострадавшему.

В суде Октябрьского района Витебска оглашен приговор местному жителю Артему Исакову, обвиняемому по ст. 364 УК (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника внутренних дел). Исаков получил три года лишения свободы в колонии общего режима. Также суд взыскал с него процессуальные издержки (94 рубля 80 копеек), а автомобиль, мобильный телефон, телевизор и другие изъятые вещи оставил под арестом.

Еще один суд сегодня завершился в Барановичах (Брестская область). На два года лишения свободы в колонии общего режима осудили тренера-преподавателя по плаванию Алексея Поведайло. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 295-3 Уголовного кодекса (незаконные действия в отношении предметов, действие которых основано на использовании горючих веществ). Экспертиза признала, что состав смеси, найденный в машине обвиняемого, был близким к составу «коктейля Молотова».

Поведайло признал, что перевозил, хранил и использовал горючую смесь для личных бытовых потребностей. Использовать ее в качестве «коктейля Молотова» он не собирался.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В пяти городах Беларуси 4 февраля завершились суды над участниками уличных протестов, обвиняемыми по уголовным делам, сообщает лишенный госрегистрации...
 
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