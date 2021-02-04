TUT.BY . — С самого утра, с восьми часов, на третьем-четвертом этажах бизнес-центра «Дельта» стоят ребята молодые — контролируют все. Здесь расположены офисы компании Green. Внизу — серая газель с тонированными стеклами, — сообщил читатель





Действительно, офис компании ООО «ГРИНрозница» находится в этом бизнес-центре.





Пока неизвестно, кто именно из силовых органов работает на месте. Приехавшие — в штатском. По информации сотрудников бизнес-центра и одного из родственников сотрудников компании, в офисе — специалисты Департамента финансовых расследований.





— Сотрудники офиса выходят покурить в сопровождении этих ребят, — говорит очевидец. — И возвращаются обратно.





Журналисты портала уже несколько часов пытаются связаться с сотрудниками компании «Гринрозница» — пока безуспешно: телефоны в основном недоступны. Несколько читателей сообщили, что их родные, работающие в офисе, не выходят на связь.





В Департаменте финансовых расследований отказались от комментариев по этой теме, уточнив, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.























