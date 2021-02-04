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МАРТ предупреждает: заказы на Wildberries - это покупки в российском интернет-магазине

04.02.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предупредило потребителей, что торговая площадка Wildberries с конца 2020 года изменила порядок работы

Теперь заказ товаров с территории Беларуси осуществляется через доменное имя www.by.wildberries.ru, владельцем которого является российский продавец ООО «Вайлдберриз». 

Таким образом, оформляя заказ на сайте www.by.wildberries.ru, беларуский потребитель покупает товар в России, а не в беларуском интернет-магазине.

При осуществлении розничной торговли через иностранный интернет-магазин с доставкой товаров покупателям (физическим лицам) путем пересылки почтовыми отправлениями либо иным способом в Республику Беларусь, местом осуществления деятельности такого интернет-магазина является территория той страны, с которой реализуется товар. 

В рассматриваемом случае местом реализации товара покупателю является Российская Федерация.

Действие нормативных правовых актов Республики Беларусь, регулирующих отношения между покупателями и продавцами при осуществлении розничной торговли по образцам, в том числе посредством сети Интернет, не распространяется на деятельность интернет-ресурса by.wildberries.ru. 

Заказ товаров на указанном интернет-ресурсе осуществляется с учетом требований российского законодательства; данная информация размещена в разделе Правила продажи товаров в интернет-магазине Wildberries.

В случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с приобретением товаров на российской торговой площадке Wildberries, потребителям следует обращаться к продавцу – владельцу торговой площадки Wildberries ООО «Вайлдберриз» (юридический адрес: 142715, Московская область, Ленинский район, деревня Мильково, владение 1, e-mail: [email protected]). 

В случае неразрешения ситуации, а также по вопросам соблюдения торговой площадкой Wildberries требований российского законодательства о защите прав потребителей и торговле потребитель вправе обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

МАРТ также напоминает, что в соответствии со статьей 3 Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-членов Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей от 25 января 2000 г. граждане каждого государства-участника Содружества Независимых Государств, а также иные лица, проживающие на его территории, пользуются на территориях других государств-участников Содружества в отношении своих потребительских прав такой же правовой защитой, как и граждане этих государств, и имеют право обращаться в государственные и общественные организации по защите прав потребителей, другие организации, предъявлять иски в суды и осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане этих государств.

Договор купли-продажи заключается в национальной валюте Российской Федерации, данная информация содержится в разделе «Цена и оплата» Правил пользования торговой площадкой Wildberries сайта by.wildberries.ru. При этом для белорусских покупателей ориентировочная цена товара может указываться в валюте Республики Беларусь.

Согласно разъяснению Национального банка Республики Беларусь, при проведении расчетов между физическим лицом – резидентом и юридическим лицом – нерезидентом имеет место валютная операция. 

Банк-эмитент осуществляет перевод денежных средств со счета клиента в пользу организации торговли (сервиса), совершая при этом валютно-обменную операцию, поскольку счет клиента открыт в белорусских рублях. Осуществление валютно-обменной операции позволяет обеспечить перечисление российских рублей в пользу организации торговли (сервиса) за реализуемый ею товар.

При совершении валютно-обменной операции при использовании банковской платежной карточки (далее – карточка) и ее отражение по счету клиента осуществляются в соответствии с договором об использовании карточки по обменному курсу банка-эмитента, установленному для совершения операций при использовании карточек, и (или) обменному курсу, установленному платежной системой.

Наряду с этим, если физическому лицу – резиденту открыт в банке Республики Беларусь счет в российских рублях, то оно вправе перечислить российские рубли за товар на счет, открытый интернет-магазином by.wildberries.ru в банке Российской Федерации.
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли предупредило потребителей, что торговая площадка Wildberries с конца 2020 года изменила порядок работы
 
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