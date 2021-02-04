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Минский моторный завод сможет участвовать в госзакупках в России
04.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минский моторный завод стал первым белорусским предприятием, которое может участвовать в госзакупках в России. Его продукцию уже берут 60 компаний. Куда поставляют двигатели и кто еще заявил о желании их получать, рассказывает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
Такими двигателями оснащают сельхозтехнику, коммунальную, дизель-генераторные установки и даже автомобили УАЗ. На минских моторах работают и гусеничные тягачи, и автобензовозы. Сейчас готовятся к запуску новой модели малолитражного двигателя. Она ориентирована на экспорт, прежде всего на российский рынок и другие страны СНГ.
«За 2020-й год экспорт в Российскую Федерацию минских моторов увеличился на 12%. В 2019-м он составлял 2,6 млрд российских рублей, за 2020 год – более 3 млрд российских рублей», – отметил начальник управления реализации в России Олеся Санько.
В российском реестре почти полсотни белорусских производителей. В ближайшее время одобрения ждут еще несколько заявок.
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Сейчас на предприятии готовятся к запуску новой модели малолитражного двигателя. Она ориентирована на экспорт, прежде всего на российский рынок.
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