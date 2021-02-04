Минский моторный завод сможет участвовать в госзакупках в России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минский моторный завод стал первым белорусским предприятием, которое может участвовать в госзакупках в России. Его продукцию уже берут 60 компаний. Куда поставляют двигатели и кто еще заявил о желании их получать, рассказывает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Такими двигателями оснащают сельхозтехнику, коммунальную, дизель-генераторные установки и даже автомобили УАЗ. На минских моторах работают и гусеничные тягачи, и автобензовозы. Сейчас готовятся к запуску новой модели малолитражного двигателя. Она ориентирована на экспорт, прежде всего на российский рынок и другие страны СНГ.



«Подготовка производства идет на 500 двигателей по году с последующим увеличением. Увеличение будет зависеть от объема рынка: если будет потребность в пяти тысячах, наши сотрудники обеспечат и пять тысяч», – сказал главный конструктор завода Михаил Клессо.



Теперь техника с минскими моторами сможет участвовать в госзакупках в России. Сертификат подтверждает качество и производство на территории ЕАЭС. О желании покупать продукцию заявили еще десять российских предприятий.

«За 2020-й год экспорт в Российскую Федерацию минских моторов увеличился на 12%. В 2019-м он составлял 2,6 млрд российских рублей, за 2020 год – более 3 млрд российских рублей», – отметил начальник управления реализации в России Олеся Санько.



К каждому производителю свои требования. Они зависят от специфики продукции. Помимо сертификатов для участия в госзакупках в России, некоторые белорусские предприятия получают акты экспертизы. Они есть уже у нескольких десятков заводов.



«Мы рассматриваем все заявки. Консультируем всех заинтересованных, в том числе о требованиях, которые предъявляются к их продукции, документах, которые необходимо предоставить. С учетом требований, установленных российской стороной», – рассказал начальник управления сертификации и экспертной деятельности Белорусской торгово-промышленной палаты Николай Жуковский.

В российском реестре почти полсотни белорусских производителей. В ближайшее время одобрения ждут еще несколько заявок.