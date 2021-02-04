Ситуация на дорогах в Минске: где снег парализовал движение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. В Минске на уборку улиц вышли 630 единиц техники и около 700 работников ЖКХ, сообщается на сайте Мингорисполкома.

Столицу днем в четверг накрыл сильный снегопад. Снег идет беспрерывно с самого утра. Вместе с тем коммунальники заявляют: ситуация под контролем. В случае необходимости, например, если мороз и снегопад усилится, на уборку Минска выведут дополнительную технику и людей.

© Sputnik / Виктор Толочко Ситуация на дорогах в Минске

"Ситуация в белорусской столице под контролем. Сначала колонны уборочной техники традиционно приводят в порядок магистральные улицы города, потом - второстепенные. Уборщики очищают остановочные пункты, пешеходные переходы", - отметил заместитель гендиректора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", в Минске наблюдаются пятибалльные пробки. Затруднено движение на проспекте Независимости - на участке от ул. Свердлова до ул. Я. Купалы и возле ст.м. "Московская". Стоят машины на ул. Ленина, Городской Вал, К. Цеткин, на пересечении ул. Я. Купалы и М. Богдановича (в районе Оперного театра), в районе с.м. "Немига", ул. Сурганова (возле ст.м. "Академия наук"). По прогнозу сервиса, в 18 часов Минск станет в семибалльных пробках.

© Sputnik / Виктор Толочко ДТП на проспекте Дзержинского в Минске

По прогнозам Гидрометцентра, метель и порывистый северный ветер сохранится в Минске до конца дня. Однако снег немного поутихнет. В пятницу в столице будет без осадков. Температура воздуха продолжит падать. Утром 5 февраля на улице будет до -17 градусов.

Жители столицы начали получать сообщения от МЧС, в которых их предупреждают о снежных заносах.

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