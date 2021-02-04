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С утра на этажах офиса компании «Гринрозница» работают правоохранители - источник
Источник материала: UDFМинчане сообщают, что правоохранительные органы с утра работают в бизнес-центре «Дельта» на Тимирязева, 72. Их интерес касается этажей, на которых расположен офис компании «ГРИНрозница», которая представляет гипермаркеты Green, сообщает
— С самого утра, с восьми часов, на третьем-четвертом этажах бизнес-центра «Дельта» стоят ребята молодые — контролируют все. Здесь расположены офисы компании Green. Внизу — серая газель с тонированными стеклами, — сообщил читатель TUT.BY.
Пока неизвестно, кто именно из силовых органов работает на месте. Приехавшие — в штатском. По информации сотрудников бизнес-центра и одного из родственников сотрудников компании, в офисе — специалисты Департамента финансовых расследований.
— Сотрудники офиса выходят покурить в сопровождении этих ребят, — говорит очевидец. — И возвращаются обратно.
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Сотрудники офиса выходят покурить в сопровождении неизвестных.
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