Источник материала: UDF

TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С утра на этажах офиса компании «Гринрозница» работают правоохранители - источник Сотрудники офиса выходят покурить в сопровождении неизвестных.

— С самого утра, с восьми часов, на третьем-четвертом этажах бизнес-центра «Дельта» стоят ребята молодые — контролируют все. Здесь расположены офисы компании Green. Внизу — серая газель с тонированными стеклами, — сообщил читатель TUT.BY.Пока неизвестно, кто именно из силовых органов работает на месте. Приехавшие — в штатском. По информации сотрудников бизнес-центра и одного из родственников сотрудников компании, в офисе — специалисты Департамента финансовых расследований.— Сотрудники офиса выходят покурить в сопровождении этих ребят, — говорит очевидец. — И возвращаются обратно.