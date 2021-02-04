|
При получении взятки задержали директора ГУМа
04.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Директор ОАО «ГУМ» Александр Крепак задержан по подозрению в коррупции.
Фото «Минск-Новости»
Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО «ГУМ» Александра Крепака.
Об этом
– Вечером 2 февраля должностное лицо было задержано сотрудниками ГУБОПиК МВД при получении взятки в размере Br2525 за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. По имеющимся в распоряжении следствия данным, противоправная деятельность носила системный характер. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам расследования, – отметила Юлия Гончарова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор ОАО «ГУМ» Александр Крепак задержан по подозрению в коррупции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)