При получении взятки задержали директора ГУМа

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Директор ОАО «ГУМ» Александр Крепак задержан по подозрению в коррупции.

Фото «Минск-Новости»

Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО «ГУМ» Александра Крепака.

Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

– Вечером 2 февраля должностное лицо было задержано сотрудниками ГУБОПиК МВД при получении взятки в размере Br2525 за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. По имеющимся в распоряжении следствия данным, противоправная деятельность носила системный характер. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам расследования, – отметила Юлия Гончарова.