Волчек: «Упор будет делаться на защиту не граждан, а так называемой государственной корпорации»

Источник материала: Салiдарнасць

Мошенничество или страх? Правозащитник – о причинах ужесточения законодательства о защите персональных данных.





В феврале Постоянная комиссия по национальной безопасности планирует завершить работу над законопроектом о защите персональных данных. Такое решение, как рассказал председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, обусловлено «важностью обеспечения информационной безопасности, защиты сведений личного характера от незаконных посягательств».

В кратчайший срок будут подготовлены изменения в уголовное, уголовно-исполнительное законодательства и ряд других.

По словам председателя Постоянной комиссии по законодательству Светланы Любецкой, акцент в законопроекте сделают на «защите прав личности, защите человека от несанкционированного вторжения в его частную жизнь».

– Проект будет содержать вопросы, касающиеся как обеспечения правопорядка, так и информационной безопасности и защиты персональных данных, привлечения к уголовной ответственности лиц, которые совершают правонарушения в этой сфере, – сообщила она в четверг на заседании Совета Палаты представителей. – В последнее время все больше граждан становятся жертвами мошенников, которые похищают деньги с банковских карточек, либо подвергаются давлению с использованием своих персональных данных. Скорее всего, расширится спектр ответственности за такие действия.

В качестве примера депутат привела понятие «обработка персональных данных». Это могут быть копирование, передача, снятие с различного типа источников персональной информации о человеке.

– Нарушение порядка обработки персональных данных и повлечет ответственность в зависимости от последствий, наступления вреда, – сказала депутат.

Впрочем, не все эксперты считают, что в белорусском обществе возник запрос на усиление законодательный базы в плане защиты персональных данных.

– Я полагаю, все это связано не с мошенниками и криминальными делами, так как действующее законодательство позволяет бороться с ними эффективно, – считает руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению Олег Волчек. – Причиной, на мой взгляд, стали события, произошедшие после президентских выборов. Когда люди стали размещать в социальных сетях фамилии чиновников и сотрудников милиции. Ужесточить законодательство хотят для того, чтобы пресечь выход такой информации из внутренней системы.

Но, думаю, ничего не получится. Социальные сети сегодня настолько развиты, что получить нужные сведения можно не только от сотрудников МВД. Их может дать и сосед (знакомый) того или иного человека. Или фамилия, имя, отчество должны теперь тоже стать засекреченной информацией? Считаю, что нет.

Абсурдность введения «тайны имени» юрист проиллюстрировал на примере:

– Новый закон, предположу, даст судам и прокуратурам возможность «закрывать» фамилии. Упор будет делаться на защиту не рядовых граждан, а так называемой государственной корпорации. И получится следующее: «На вас пожаловался сотрудник милиции, но мы не можем сказать, кто это». А как тогда подавать встречный иск? На кого? Уже сегодня на судебных процессах не называют фамилии свидетелей. Судьи просто зачитывают чьи-то показания и признают их исчерпывающими. Но ведь судебный процесс должен быть равноправным – в суде задаются вопросы конкретным людям. Иначе происходит общение в пустоту. Даже лиц не видно.

На данный момент, считаю, белорусское законодательство справляется с защитой персональных данных. В МВД есть специалисты, которые могут быстро узнать, кто распространял ту или иную информацию. И соответствующее наказание предусмотрено.