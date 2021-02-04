В Столбцовском районе Volvo столкнулась со встречным молоковозом, пострадали шесть человек

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили, что сегодня около 7:30 32-летняя женщина, управляя Volvo, на автодороге Новый Свержень — Любковщина — Жигалки в Столбцовском районе неправильно выбрала скорость движения, не учла погодные и дорожные условия, не справилась с управлением и допустила занос транспортного средства, в результате чего произошло столкновение со встречным МАЗом.

В результате ДТП водитель Volvo, находившиеся в авто двое детей (7 и 8 лет), а также трое взрослых пассажиров получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу.





По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ГАИ напоминает, что в сложных погодных и дорожных условиях водители должны быть предельно внимательными и осторожными за рулем, выбирать безопасную скорость, увеличивать дистанцию и боковой интервал между движущимися транспортными средствами, избегать резких маневров и торможений.









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