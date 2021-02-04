Звезда сериала «Сваты» стала жертвой мошенников

Источник материала: ОНТ

Актриса Олеся Железняк, известная по роли в сериале «Сваты», лишилась своих банковских накоплений, сообщает газета.ru.

С банковского счёта актрисы злоумышленники списали 50 тысяч рублей. На данный момент неизвестно, как они получили доступ к финансам потерпевшей.

Правоохранители начали проверку произошедшего после обращения Олеси Железняк в полицию.

Фото: info-tses.kz

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