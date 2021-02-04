|
Звезда сериала «Сваты» стала жертвой мошенников
Источник материала: ОНТ
Актриса Олеся Железняк, известная по роли в сериале «Сваты», лишилась своих банковских накоплений,
С банковского счёта актрисы злоумышленники списали 50 тысяч рублей. На данный момент неизвестно, как они получили доступ к финансам потерпевшей.
Правоохранители начали проверку произошедшего после обращения Олеси Железняк в полицию.
Фото: info-tses.kz
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актриса Олеся Железняк, известная по роли в сериале «Сваты», лишилась своих банковских накоплений, сообщает газета.ru. С банковского счёта актрисы злоумышленники...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)