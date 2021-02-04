ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Националисты в Киеве пошли на штурм пророссийского телеканала

04.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Националисты в Киеве пошли на штурм пророссийского телеканала

В Киеве националисты пошли на штурм пророссийского телеканала под названием «НАШ».

Толпа пыталась прорвать полицейское оцепление. Правоохранители перешли в наступление. Радикалы ответили сопротивлением. Завязалась потасовка. Омоновцы выдергивали из толпы и задерживали участников штурма. Для разгона применили слезоточивый газ. О пострадавших не сообщается. Известно, что националисты требуют закрытия канала. 

Накануне, напомним, президент Украины Владимир Зеленский лишил лицензии три оппозиционных телеканала, прекратив их телевещание.  

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Киеве националисты пошли на штурм пророссийского телеканала под названием «НАШ». Толпа пыталась прорвать полицейское оцепление. Правоохранители перешли в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Исследование: в августе-сентябре 2020 года беларусы резко уменьшили траты на коммуналку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by