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Националисты в Киеве пошли на штурм пророссийского телеканала
Источник материала: ОНТ
В Киеве националисты пошли на штурм пророссийского телеканала под названием «НАШ».
Толпа пыталась прорвать полицейское оцепление. Правоохранители перешли в наступление. Радикалы ответили сопротивлением. Завязалась потасовка. Омоновцы выдергивали из толпы и задерживали участников штурма. Для разгона применили слезоточивый газ. О пострадавших не сообщается. Известно, что националисты требуют закрытия канала.
Накануне, напомним, президент Украины Владимир Зеленский лишил лицензии три оппозиционных телеканала, прекратив их телевещание.
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В Киеве националисты пошли на штурм пророссийского телеканала под названием «НАШ». Толпа пыталась прорвать полицейское оцепление. Правоохранители перешли в...
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