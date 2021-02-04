Националисты в Киеве пошли на штурм пророссийского телеканала

Источник материала: ОНТ

В Киеве националисты пошли на штурм пророссийского телеканала под названием «НАШ».

Толпа пыталась прорвать полицейское оцепление. Правоохранители перешли в наступление. Радикалы ответили сопротивлением. Завязалась потасовка. Омоновцы выдергивали из толпы и задерживали участников штурма. Для разгона применили слезоточивый газ. О пострадавших не сообщается. Известно, что националисты требуют закрытия канала.

Накануне, напомним, президент Украины Владимир Зеленский лишил лицензии три оппозиционных телеканала, прекратив их телевещание.

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