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Дита фон Тиз высказалась по поводу обвинений в адрес Мэрилина Мэнсона
Источник материала: ОНТ
Звезда бурлеска Дита фон Тиз, состоявшая в отношениях с Мэнсоном на протяжении семи лет, рассказала о совместной жизни с певцом и прокомментировала обвинения нескольких женщин в насилии с его стороны,
Дита фон Тиз объяснила, что их отношения и брак закончились из-за пристрастия Мерилина Мэнсона к наркотикам и его неоднократных измен. Также она подчеркнула, что никогда не вышла бы замуж за человека, который склонен к насилию, и призвала женщин бороться с абьюзом со стороны партнёров.
Напомним, актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэнсона в применении физического насилия и моральных издевательств. С похожими заявлениями выступили еще несколько женщин, состоявших в отношениях с рок-исполнителем.
Мэрилин Мэнсон все обвинения в свой адрес отрицает.
Фото: today24.news
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Звезда бурлеска Дита фон Тиз, состоявшая в отношениях с Мэнсоном на протяжении семи лет, рассказала о совместной жизни с певцом и прокомментировала обвинения...
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