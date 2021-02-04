Дита фон Тиз высказалась по поводу обвинений в адрес Мэрилина Мэнсона

Источник материала: ОНТ

Звезда бурлеска Дита фон Тиз, состоявшая в отношениях с Мэнсоном на протяжении семи лет, рассказала о совместной жизни с певцом и прокомментировала обвинения нескольких женщин в насилии с его стороны, информирует журнал Tatler.

«Я обдумывала новости, которые появились в понедельник относительно Мэрилина Мэнсона. Я ценю доброту тех, кто выразил озабоченность по поводу моего благополучия. Пожалуйста, знайте, что обнародованные подробности не соответствуют моему личному опыту в течение наших семи лет совместной жизни», – написала актриса на своей странице в Instagram.

Дита фон Тиз объяснила, что их отношения и брак закончились из-за пристрастия Мерилина Мэнсона к наркотикам и его неоднократных измен. Также она подчеркнула, что никогда не вышла бы замуж за человека, который склонен к насилию, и призвала женщин бороться с абьюзом со стороны партнёров.

Напомним, актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэнсона в применении физического насилия и моральных издевательств. С похожими заявлениями выступили еще несколько женщин, состоявших в отношениях с рок-исполнителем.

Мэрилин Мэнсон все обвинения в свой адрес отрицает.

Фото: today24.news

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