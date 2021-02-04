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Как выглядеть дорого и не тратить много?

04.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как выглядеть дорого и не тратить много?

Я подобрала несколько важных советов, которые помогут вам выглядеть стильно и сэкономить на ненужных покупках. Итак, на что же нужно обращать внимание:

1. Крой. Лучше всего ориентироваться на свой тип фигуры, чтобы подчеркнуть её достоинства и скрыть все то, что хотелось бы скрыть. 



2. Фейковый бренд. Очень хотелось сделать на этом акцент, поскольку подделку видно издалека и ваш образ может от этого значительно пострадать. Предпочтительнее оригинальная продукция, а если не позволяют средства, лучше подобрать одежду и сумку у молодого дизайнера. 


3. Качественные украшения. Дешевая бижутерия чернеет очень быстро и выглядят от этого весьма непрезентабельно. Приобретите несколько пар качественных серёжек, цепочек и колец, которые не потеряют внешний вид через пару недель, а прослужат вам хорошей базой для создания большого количества образов. 


4. Подкладка в пиджаках и жакетах. Особенно эффектно смотрится цветная подкладка в такого рода вещах. И желательно ее наличие, чтобы изделие держало форму. 


5. Фактура ткани. Если вы приобретаете остромодую вещь, помните, что в следующем году эта вещь может устареть. И соответственно, сделать образ дешевым. Если планируете покупать базовые вещи, отдайте предпочтение универсальной фактуре.


6. Правильно выбранный фасон обуви




ФОТО: Pinterest

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Я подобрала несколько важных советов, которые помогут вам выглядеть стильно и сэкономить на ненужных покупках. Итак, на что же нужно обращать внимание: 1....
 
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