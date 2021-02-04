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Чем полезен цинк и в каких продуктах он содержится?

04.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чем полезен цинк и в каких продуктах он содержится?

Цинк является необходимым для здоровья микроэлементом. Он поддерживает иммунитет, улучшает пищеварение и обмен веществ, рассказала диетолог и доктор медицинских наук Синтия Сасс.

Результаты исследования, опубликованного в 2017 году в Международном журнале молекулярных наук, говорят о том, что цинк положительно влияет на состояние мозга. Также этот микроэлемент помогает организму в восстановлении, поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек, способствует быстрому заживлению ран. 

Цинк есть в источниках животного происхождения – устрицах, говядине, свинине и йогурте. Среди растительных источников – кешью, запеченные бобы, семена тыквы и кунжута, чечевица, киноа, нут, овсяные хлопья и злаки.

ФОТО: Shutterstock.com

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Цинк является необходимым для здоровья микроэлементом. Он поддерживает иммунитет, улучшает пищеварение и обмен веществ, рассказала диетолог и доктор...
 
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