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Чем полезен цинк и в каких продуктах он содержится?
Источник материала: ОНТ
Цинк является необходимым для здоровья микроэлементом. Он поддерживает иммунитет, улучшает пищеварение и обмен веществ,
Результаты исследования, опубликованного в 2017 году в Международном журнале молекулярных наук, говорят о том, что цинк положительно влияет на состояние мозга. Также этот микроэлемент помогает организму в восстановлении, поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек, способствует быстрому заживлению ран.
Цинк есть в источниках животного происхождения – устрицах, говядине, свинине и йогурте. Среди растительных источников – кешью, запеченные бобы, семена тыквы и кунжута, чечевица, киноа, нут, овсяные хлопья и злаки.
ФОТО: Shutterstock.com
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Цинк является необходимым для здоровья микроэлементом. Он поддерживает иммунитет, улучшает пищеварение и обмен веществ, рассказала диетолог и доктор...
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