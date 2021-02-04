|
Александр Лукашенко назван самым популярным иностранным лидером в Украине
Источник материала: ОНТ
Жители Украины назвали Президента Беларуси самым популярным иностранным лидером.
Об этом
Участие в исследовании приняли 1200 респондентов из 86 населенных пунктов Украины.
ФОТО: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Украины назвали Президента Беларуси самым популярным иностранным лидером. Об этом говорят данные опроса Киевского международного института социологии....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)