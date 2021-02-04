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Морозы до 25°С ожидаются в выходные в Беларуси

04.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Морозы до 25°С ожидаются в выходные в Беларуси

В выходные в Беларуси ожидаются морозы до 25 градусов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

В пятницу температура воздуха ночью составит -11°С…-17°С, в южных районах – -8°С…-10°С. Днем – -4°С…-10°С.  

В выходные прогнозируется усиление морозов. В субботу ночью температура воздуха ночью 13–18 градусов мороза, местами до -20°С, по югу – минус 10–12. Днем -7°С…-14°С. 

В воскресенье температура воздуха ночью составит -15°С…-22°С, местами -23°С…-25°С. Днем – 7-14 градусов ниже нуля.

ФОТО: news.ru


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В выходные в Беларуси ожидаются морозы до 25 градусов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет. В пятницу температура воздуха ночью составит -11°С…-17°С, в южных...
 
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