Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля

Источник материала: ОНТ

На предварительном судебном заседании по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка названа дата начала суда – 17 февраля, пишет БЕЛТА.

Экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, которые получены преступным способом. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка (одновременно заместителей Виктора Бабарико) обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой.

При расследовании установлено, что Виктор Бабарико, будучи председателем правления Белгазпромбанка, организовал из числа своих заместителей группу для получения незаконных денег от коммерческих организаций ООО «Марконстрой», ООО «Приватлизинг», ООО «Системы обработки информации», ООО «Правовой диалог» и ООО «Активлизинг». С 1 января 2004 года по 11 июня 2020-го данная группа незаконно получила от организаций Br30 млн 491 тыс.

ФОТО: БЕЛТА

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