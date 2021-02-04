Источник материала: ОНТ

Футболисты БАТЭ отправились на предсезонный сбор в Турцию. Сегодня команда Виталия Жуковского проведёт первую тренировку.

На выезд отправились 25 футболистов. Первый спарринг борисовчане проведут 8 февраля против титулованного соперника – киевского «Динамо». Начнут новый сезон футболисты БАТЭ матчем за Суперкубок Беларуси, за который поспорят с солигорским «Шахтёром». Поединок пройдёт 2 марта на стадионе футбольного клуба «Минск». А старт первого тура высшей лиги чемпионата Беларуси запланирован на 12 марта.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram